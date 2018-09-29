İngiltere'deki bir gece kulübünde bilinmeyen madde alarmı

Son dönemde Skripal vakası da dahil çeşitli maddeler kullanılması sonucu yaşanan olaylarla gündeme gelen İngiltere'de bu kez bir gece kulübünde korkulu anlar yaşandı. Bournemouth kentindeki bir gece kulübünde bulunanların bilinmeyen maddeye maruz kaldığı belirtildi.

Daily Mirror'ın haberine göre Bournemouth'taki Cameo adlı gece kulübünde çevreye bilinmeyen madde saçıldı. En az 40 kişi yaralanırken kişilerin nefes alma zorluğu, öksürük ve göz yanması gibi şikayetlerde bulundu.

Güvenlik güçleri, kulüpte tahriş edici özellikteki bir maddenin, muhtemelen 'CS' maddesinin saçılmış olabileceğini belirtti.

Kulüptekilerin tamamı tahliye edilirken olay yerinde incelemelerde bulunan güvenlik güçleri, yaşam tehlikesi oluşturacak herhangi bir kimyasal veya zehirli gaza rastlanmadığını açıkladı.

Police seem to have cordoned off an area outside Cameo and speaking to clubbers, no one seems to know exactly what’s happened but there is a very large emergency presence pic.twitter.com/WOdgLAAQLf — Josh Wilde (@josh_wilde20) September 29, 2018

​Kulüpte tam olarak kaç kişi bulunduğuna dair kesin bilgi bulunmazken gece kulüpte yapılması planlanan etkinlik için yaklaşık 3 bin bilet satıldığı kaydedildi.

Many Police and paramedics still in attendance tending to late night clubbers. One guy told me it was instantaneous and a crowd dispelled after an unknown substance was released. He has been given the all clear by emergency services on the scene but many still being seen to pic.twitter.com/BYnCmoz1B7 — Josh Wilde (@josh_wilde20) September 29, 2018

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya 4 Mart'ta Salisbury'de zehirlenmişti.

Temmuz başında da Salisbury kenti ile Porton Down kimya laboratuvarı yakınlarındaki Amesbury kasabasında iki kişi bilinmeyen bir maddeye maruz kalmalarının ardından hastaneye kaldırılmış, biri hayatını kaybetmişti.

Yine temmuzda İngiltere'nin Wiltshire bölgesine bağlı çalışan bir polis memuru, 'sinir gazı'na maruz kaldığı iddiasıyla, hastanaye kaldırılmıştı.