Sırbistan lideri Vucic, ordunun teyakkuza geçirilmesini emretti

Tanjug haber ajansının Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre Vucic, Kosova özel kuvvetlerinin eylemlerine tepki gösteren Sırbistan Genelkurmay Başkanı'na orduyu en üst teyakkuz seviyesine getirme emri verdi.

Ajans, Sırbistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı özel birimlerin de teyakkuza geçirildiğini aktardı.

Kosova'nın ROSU özel kuvvetler birliği üyeleri, Gazivoda hidroelektrik santrali yakınındaki bazı noktaları ele geçirmiş ve Gazivoda gölünün yakınındaki bir ekoloji ve spor merkezine girmişti.

Gazivoda hidroelektrik santrali, Belgrad yönetiminin kontrolü altında bulunuyor. Vucic, hükümetin gölün altyapısına ve tesislerine yaklaşık 2 milyar euro yatırım yaptığını ifade etmişti.