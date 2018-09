Erdoğan Köln'de konuştu: Ortak menfaatlerimize odaklanmalıyız

© Fotoğraf : Twitter Erdoğan ve Merkel kahvaltıda bir araya geldi

Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi açılışında yaptığı konuşmada, caminin açılışını yapmaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu söyledi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e daveti için teşekkür eden Erdoğan, Almanya ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık." ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, Köln Eyalet Valisine, Belediye Başkanı ve Köln halkına da teşekkür etti ve ticaretin, ekonomik yatırımların nasıl yukarı taşınacağının, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla nasıl etkin mücadele edileceğinin de istişare edildiğini bildirdi.

'TÜRK-ALMAN DOSTLUĞUNU DAHA DA PERÇİNLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

© REUTERS / Murad Sezer Erdoğan: Merkel'in henüz aramaması suçluluk psikolojisi

Önde gelen Alman yatırımcılarla bir araya gelerek, Türkiye'nin yatırım potansiyelini harekete geçirecek yeni projelerin görüşüldüğünü anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum. Almanya ile son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamızın gerektiğini özellikle vurguladım. Terör örgütleriyle mücadeleden mülteci krizine, Suriye'deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda iş birliğimizi güçlendireceğiz."

"Bu caminin sahibi müslim veya gayrimüslim barışa, bir arada yaşamaya ve karşılıklı saygının insanlık için paha biçilmez değerine inanan herkestir." diyen Erdoğan, İslam'da caminin toplanılan yer, cemeden, birleşen, birleştirilen anlama geldiğini ifade etti. Erdoğan, burada ayrımın, ayrımcılığın olmadığını, bütünleşme, birleşme ve hep birden Allah'a yönelme olduğunu kaydetti.

'İSLAM BARIŞ DİNİDİR, İSLAM'DA TERÖRÜN YERİ YOKTUR'

© REUTERS / Reinhard Krause Erdoğan: Teröristleri korumak gibi bir lüksümüz yok

Caminin aynı zamanda Almanya genelinde yaşayan milyonlarca Müslüman'ın da gurur abidesi olduğunu belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bugün sadece bir cami, bir külliye veya bir kültür merkezinin açılışını yapmıyoruz, aynı zamanda her taşı, her nakışıyla çatışmayı ve husumeti reddeden abidevi bir eseri de şehrimize armağan ediyoruz. İşte burada ve buradan özellikle feyzini, nasibini alan, teröre karışmaz. Buradan nasibini alan, İslam'ın mefhum olarak kökü, malum barıştan geliyor. İslam barış dinidir. İslam'da terörün yeri yoktur. DEAŞ, meaş, falan, filan bunların İslamla yakından uzaktan alakası yoktur. Her Müslüman da bunun şuurunda olmak durumundadır. Bizim bu barış kavramına, bu barış anlayışımıza her Müslüman'ın o anlayışla hareket etmesi, davranması gerekir."

Erdoğan, "Sadece Köln Merkez Camisi'nden değil, Almanya ve Avrupa genelindeki tüm mescitlerden en iyi şekilde istifade etmemiz gerekiyor. Namazlarımızı kılıp gittiğimiz mekanların ötesinde buraları merkez edinerek her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Evlerimizin neşesi, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı camilerimize daha çok getirmeliyiz, ayaklarını buralara daha çok alıştırmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

'KADINLAR CUMA NAMAZINA GİDEBİLMELİ'

© REUTERS / Heinz-Peter Bader Cami kapattıran Avusturya Başbakanı’na tehditler yağdı

Kadınların da camilerden daha fazla istifade etmesinin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cuma namazına, bayram namazına gidemezsin.', böyle diyorlar ya, hanımların ayağını camilerden kesiyorlar. Niye gitmesin, gidecek. Hanımlar da camilerde yerini alacak ki camilerimizin asıl anlamı güç bulsun. Gayrimüslim dostlarımızın buralara gönül rahatlığıyla, asla çekinmeden gelebilmelerini temin etmeliyiz. Onlar da gelmeli. Hangi inanca mensup olursa olsun şehrimizde yaşayan fakir fukaranın camilerimizin bereketinden faydalanacakları imkanlar oluşturmalıyız."

'BİZİ AVRUPA'NIN ÖTEKİSİ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞANLARA İNAT'

© REUTERS / Axel Schmidt Almanya Cumhurbaşkanı: Erdoğan'ın ziyareti normalleşme anlamına gelmiyor

Erdoğan, "DİTİB Köln Merkez Camii ve Külliyesi'ni adına yaraşır bir merkeze dönüştürmenin mücadelesini vermeliyiz. Burası, bizi Avrupa'nın ötekisi, düşmanı gibi göstermeye çalışanlara inat, bu topraklardaki varlığımızın timsali olmalıdır." dedi.

'ÇİFTE VATANDAŞ OLARAK ALMANYA'DA BULUNSA NE OLUR SANKİ?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk vatandaşlarının Almanya'ya 57 yıl önce "Birkaç yıl burada çalışayım, ondan sonra dönerim" düşüncesiyle gelmiş olabileceğini ama bu vatandaşların birçoğunun şimdi 'çifte vatandaş' olduğunu anlattı.

© AFP 2018 / BARBARA SAX Almanya'da çifte vatandaşlık kaldırılabilir

Şimdilerde çifte vatandaşlık konusunun önünün kesildiğini ve bu konuyu birkaç kez ilgililerle görüştüklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu işin önünü yeniden açmalısınız.' dedik. Yani burada bunca yıldır duran 3,5 milyon soydaşımız, vatandaşlarımız var. Önlerini açsalar, onlar da çifte vatandaş olarak Almanya'da bulunsa ne olur sanki? Buradaki sahiplenmeleri, duruşları çok daha farklı olacaktır. Temenni ederim ki gün ola harman ola, bunun da önü açılır. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Yani Alman gelse bizde biraz kalsa, ondan sonra bizden vatandaşlık istese bu fakir ona ikinci vatandaşlığı verir. Niye? Bunlar halkların kaynaşmasını getiriyor. Bunu başarmamız lazım. Yani sicili bozuk olmadıktan sonra niye vermeyelim, yeter ki sicil sağlam olsun."

'IRKÇI ÖRGÜTLER MÜSLÜMANLARIN HAK VE HUKUKUNU HİÇE SAYIYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslümanların feraset ve basiret sahibi olmalarıyla tanımlandıklarına işaret ederek, şunları dile getirdi:

— Hiç olmadığı kadar basiret ve ferasetle hareket etmemiz gereken hassas bir dönemin içindeyiz. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi işaret ediyorum. Bir süredir belli çevreler, bilhassa yurt dışında yaşayan kardeşlerimizi iki taraflı bir cendereye almaya çalışıyor. Bir yanda DEAŞ, FETÖ ve PKK gibi katil sürüleri üzerinden gençlerimiz terör tuzağına çekilirken diğer yandan ırkçı örgütler Müslümanların hak ve hukukunu hiçe sayıyor.

- Bugüne kadar en fazla zararı Müslümanlara vermiş, en çok Müslüman kanı dökmüş terör örgütleri İslamist ve cihadist gibi ifadelerle yine Müslümanlara yamanmak isteniyor. Her fırsatta ifade ettiğim bir hususu burada tekrarlamak istiyorum: Adı, iddiası, ideolojisi ne olursa olsun, teröre bulaşan, şiddete bulaşan, Müslümanların canına kasteden hiçbir yapının İslam'la, Müslümanlıkla, bizim inancımızla bağı yoktur.

Erdoğan, "Hristiyan terörü", "Musevi terörü", "Budist terörü" gibi sıfatlar nasıl yanlışsa "İslami terör" kavramının da yanlış ve hatalı olduğuna dikkati çekerek,"Bu tür kavramları piyasaya sürenler ve kullananlar açık söylüyorum, kesinlikle iyi niyetli değildir" dedi.

'O PİLOTLAR DA ÇOK KALİTELİYDİ AMA GELDİLER BENİM VATANDAŞLARIMI ŞEHİT ETTİLER'

Erdoğan, şöyle devam etti:

- Bizim nazarımızda Berlin'de pazar yerindeki sivilleri katleden DEAŞ'lı caniler neyse 2 ay önce 11 aylık Bedirhan bebeği annesiyle beraber şehit eden PKK'lı katiller de odur. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar tarafından sırf iradesine sahip çıktığı için şehit düşen vatandaşlarımızı, 251 şehidimizi, 2193 gazimizi nasıl görüyorsak dünyanın dört bir yanındaki terör kurbanlarını da aynı görüyoruz. Şimdi bazı şeyler söylüyorlar, 'FETÖ'nün okullarında şöyle kaliteli öğrenciler yetişiyor. O pilotlar da çok kaliteliydi, omuzları falan da doluydu ama o omuzları kalabalık olanlar geldiler benim vatandaşımı şehit ettiler. Helikopterlerle, F-16'larla, tanklarla, toplarla şehit ettiler. Mesele o değil. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Bunu bir defa iyi anlamak lazım.

'HALA STRATEJİK ORTAKLARIMIZ 'DELİL' DİYOR'

— Kimi ülkeler gibi bir terör örgütüyle savaşmak için diğerini palazlandırmak gibi bir yanlışa düşmedik. Bugün de aynı yerdeyiz. Tüm muhataplarımızı teröre karşı tutarlı davranmaya, katiller arasında ayrım yapmadan mücadele etmeye çağırıyoruz. Özellikle 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden 2193 vatandaşımızı gazi… FETÖ'cülerin bu tavrı sebebiyle Avrupa'da da Amerika'da da hiçbir yerde barınamaması gerekir. Maalesef hala bizim stratejik ortaklarımız veya farklı ortaklarımız 'delil' diyor. İşte Türkiye'nin yargısı, mahkemeleri bunlarla ilgili her türlü kararı verdi. Sizin yargılarınızda verilen kararlar geçerli, Türkiye'nin yargısının verdiği kararlar geçerli değil, bu nasıl bir anlayıştır. Hangi delili arıyorsun daha? Demokrasi düşmanlarının, Avrupa'nın demokratik kurumlarını istismar etmesine daha fazla göz yumulmamalıdır. Avrupa başkentlerinin caddeleri ve meydanları terör örgütünün paçavralarıyla daha fazla kirletilmemelidir.

- Bölgemizi kana ve gözyaşına bulayan insan ve demokrasi katillerinin buralarda ellerini kollarını sallayarak gezmesine müsaade edilmemelidir. Biz terörün acısını çok iyi bilen bir ülke olarak yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Avrupalı dostlarımızdan terör örgütlerine karşı daha yoğun bir mücadele bekliyoruz. Avrupa'daki siyaset ve medya kuruluşlarından Müslümanları ötekileştirecek veya hedef tahtasına oturtacak beyanlardan sakınmalarını istiyoruz. Artık bu ırkçılık bitmeli diyoruz.

'ÖZİL'İN DIŞLANMASINI HAZMEDEMEDİM'

— İşte artık isim vermeden geçemeyeceğim, sonra bana darılır. Almanya da doğup büyümüş bir Mesut Özil, bir İlkay'ımız… İngiltere'de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye kendisini bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı'na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim.

Münih'te Türkiye-Almanya milli maçını Şansölye ile izlediklerini ve Mesut Özil'in o zaman Türk milli takımına gol attığını, bunu da birlikte alkışladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Sporun güzelliği bu zaten. 'Mesut ne yapıyorsun, kendi takımına gol atıyorsun?' demedik. Biz böyle buralara geldik ama bu yapılan şık değil. Tabii burada Mesut'umuzun yanında yer alanlar olmadı değil, oldu onlara da teşekkür ediyoruz. İsterdik ki bu ırkçılık savrulmasına düşenlere karşı bir ortak tavır alınsın" diye konuştu.