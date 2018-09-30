Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, AB'yi ikiyüzlülükle suçladı

Kosova'nın ROSU özel kuvvetler birliği üyelerinin, Gazivoda hidroelektrik santrali yakınındaki bazı noktaları ele geçirmesi üzerine Vucic, ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emrini vermiş ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Kosova yöneticilerinin pervasız eylemleri nedeniyle protestosunu dile getirmişti. Bu bağlamda AB Komisyonu sözcüsü Maja Kocijancic, tarafları kendini tutmaya çağırmıştı.

Televizyon konuşmasında Kocijancic'in çağrısını değerlendiren Vucic, "Tüm tarafları kendini tutmaya çağırmışlar. AB'ye şunu soruyorum, neye karşı kendimizi tutacakmışız? (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica) Mogherini, Kocijancic ve diğer herkesi bana, neden kendimizi tutacağımızı anlatmasını talep ediyorum. Biz ne yaptık?" dedi.

"Sırplar Arnavutlara ne yaptı da onlar daha önce varılan tüm anlaşmaları ihlal etti?" diye soran Vucic, "Brüksel'deki beyler ve hanımlar, söyleyin bana, biz neye karşı kendimizi tutalım? Yoksa sizin kendinizi ikiyüzlülükten tutmanız gerekiyor, becerebiliyorsanız" diye konuştu.

Kosova'nın ROSU özel kuvvetler birliği üyeleri, Gazivoda hidroelektrik santrali yakınındaki bazı noktaları ele geçirmiş ve Gazivoda gölünün yakınındaki bir ekoloji ve spor merkezine girmişti. Priştine bu eylemi, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin gölü gezmek istemesiyle açıklamıştı. Bu gelişmeden sonra, Vucic, ordunun en üst teyakkuz seviyesine getirilmesi emri vermişti.