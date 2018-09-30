Tropik fırtına Yunanistan'da: Üç kişi kayıp

Türkiye'de de endişe yaratan tropik fırtına Yunanistan'a ulaştı. Rüzgarın yer yer saatte 100 kilometre hızla estiği ve ani sel baskınlarının yaşandığı Evia adasında 3 kişiden haber alınamıyor.

Türkiye'de de etkili olması beklenen Medicane tropik fırtınası Yunanistan'da etkili olmaya başladı. Ülkenin bir dizi noktasında ani sel baskınları yaşanırken, devlet televizyonu 3 kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

'Medicane' Zorba, a hurricane-like storm in the Mediterranean, has crashed upon the shores of Greece and Italy with winds up to 55 mph pic.twitter.com/NrTIUdQKzZ — NowThis (@nowthisnews) September 29, 2018

​Fırtınanın özellikle ülkenin doğusundaki Evia adasında ve Mora Yarımadası'nın güneyinde etkili olduğu, rüzgarın hızının 100 kilometrenin üzerine çıktığı belirtildi.

Tropik fırtına nedeniyle Yunanistan'ın büyük limanlarındaki gemilerin çıkış yapmasına izin verilmezken, ülkenin birçok yerinde yolları sel bastığı bildirildi. Birçok yerde elektrik kesildiği, ağaçların devrildiği de gelen haberler arasında.

Yunanistan devlet haber ajansı AMNA'ya konuşan Sivil Savunma Evia Bölge Sorumlusu Thanasis Karakanca, "Çok güçlü bir olay. Deniz ile kara neredeyse bir oldu" ifadelerini kullandı.