Poroşenko, Putin'e Ukrayna'nın ‘daha Avrupalı' olmasından dolayı teşekkür etti

Ukrayna lideri Pyotr Poroşenko CNN yayınında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Ukrayna'yı daha çok Avrupa ülkesine" dönüştürdüğü için teşekkür etti.

2013 yılında Ukrayna'nın transatlantik entegrasyonunun Ukraynalıların % 16'sı tarafından desteklendiğini belirten Poroşenko sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bu oran % 54'ten fazla. Bunu kim yaptı? Putin. 2013 yılında, Avrupa entegrasyonunu, AB'ye katılımı, Ukrayna'nın % 33'ü destekledi. Şimdi ise % 74. Bunu kim yaptı? Putin. Bu yüzden, Sayın Putin, ülkemi çok daha Avrupalı ve Avrupa ve transatlantik değerlerini savunmaya daha hazır hale getirdiğiniz için teşekkürler "dedi.

Poroşenko ayrıca, "ülkenin Rus İmparatorluğuna geri dönmeyeceğini" de ifade etti.

'NATO'YA KATILMAK İÇİN İZİN ALMAYACAĞINI' SÖYLEMİŞTİ

Daha önce Poroşenko, Avrupa Birliği ve NATO'ya katılmak için Rusya veya Vladimir Putin'den izin almayacağını söylemişti.

Ukraynalı siyaset bilimcisi Dmitry Korneyçuk Ukrayna medyasına verdiği demeçte, Poroşenko'nun devletin istikametinin Avrupa Birliği ve Kuzey Atlantik İttifakı olduğunu parlamentoda yaptığı Anayasa değişikliğiyle tescil ettirdiğini bildirmişti.