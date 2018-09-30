Ukrayna, ABD hava savunma sistemleri almak istiyor

Poroşenko, bu tür silahların "Rusya'nın hava gücünü de kullanarak yapacağı kapsamlı bir saldırı" tehdidini engellemeye yardımcı olacağını ve ayrıca, ABD hava savunma sistemlerinin satın alınmasının küresel güvenliğin sağlanmasına da yardımcı olacağını belirtti.

'ASKERİ İŞBİRLİĞİNİN SEMBOLİK BAŞLANGICI'

Poroşenko ayrıca, Javelin anti tank komplekslerinin Ukrayna'ya teslim edilmesinin Kiev ve Washington arasındaki askeri işbirliğinin sembolik başlangıcı olduğunu kaydetti.

Daha önce, Ukrayna lideri, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkenin yüksek hassasiyetli füze silahları satın alma niyeti olduğunu açıklamıştı. Poroşenko ayrıca, Kiev'in silah temini konusunda ABD ile işbirliği yapmaya devam edeceğini de belirtti.