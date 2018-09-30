Zaharçenko cinayetinin görüntüleri yayınlandı

'MASA MAYINLIDIR'
Televizyon kanalınnın bildirdiğine göre, Zaharçenko 'Separ'a her gittiğinde üstünde ‘Masa mayınlıdır" yazılı aynı masaya otururdu.
Zaharçenko, 31 Ağustos'ta Donetsk kent merkezindeki "Separ" adlı kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Resmi verilere göre, saldırı sırasında 11 kişi de yaralandı.
Patlayıcının kafedeki avizelerden birinde saklandığı bildirildi. Zaharenko kafeye girer girmez bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Soruşturma ekimi Donetsk Halk Cumhuriyeti liderinin yakın çevresinden birinin de terör eyleminin içinde olabileceğini değerlendiriyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Aleksandr Zaharçenko'ya düzenlenen suikastın görüntüleri yayınlandı https://t.co/rC8HqmbhIN pic.twitter.com/Cc61lHP453— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 30, 2018
CİNAYETİN FAİLİ OLARAK UKRAYNA SUÇLANDI
Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri olayı bir terör eylemi olarak adlandırdı ve Zaharçenko cinayetinin faili olarak Ukrayna'yı suçladı. Güvenlik güçleri, olaydan sonra Ukrayna Güvenlik Servisi'nden gözaltına aldıkları bir zanlının olayla ilgisini itiraf ettiğini bildirdi
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