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02:13 01 Ekim 2018
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    Makedonya'daki referandumun boykot edilmesi taraftarı olan göstericiler, yeterli katılımın sağlanamamasını kutluyor

    Makedonya'daki tarihi referanduma yeterli katılım sağlanamadı

    © REUTERS / Marko Djurica
    Avrupa
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    Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununda varılan anlaşmaya ilişkin Makedonya’da yapılan referandum sona erdi.

    İki Makedonya sorunu: referanduma neden gidiliyor?
    © Sputnik /
    'İki' Makedonya sorunu: Referanduma neden gidiliyor?
    Makedonya'da, Yunanistan ile aralarındaki isim sorununu çözen anlaşmanın kabulüne ilişkin yapılan referandumda oy kullanma işlemi sona erdi. Makedonya Devlet Seçim Komisyonundan (DİK) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00 itibarıyla sona erdi. Yerel saatle 18.30 itibarıyla kayıtlı 1 milyon 806 bin 336 seçmenin yüzde 34.09'u oy kullandı.

    Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyor.

    Referanduma katılan nihai seçmen sayısı henüz açıklanmadı.

    Makedonya'nın adının ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin bu istişari referandumda halka “Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?” sorusu yöneltildi.

    Referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci izledi.

    BAŞBAKAN ZAEV: SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKİR

    Yunanistan’ın Selanik kentinde Makedonya ile yapılan “isim anlaşmasını” protesto eden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı
    © AA / Ayhan Mehmet
    Yunanistan'da Makedonya'yla yapılan isim anlaşması protesto edildi: 'Makedonya Yunan'dır'
    Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından düzenlendiği basın toplantısında, yerel saatle 18.30 itibarıyla yüzde 34.09 katılımın olduğu ve katılımın yüzde 50'nin altında kalması durumunda geçersiz sayılacak referanduma ilişkin değerlendirmede bulundu Makedonya vatandaşları ve kurumlarının "sakin" ve "demokratik" bir referandum günü geçirdiğini, referandumda verilen oyların nihai olduğunu belirten Zaev, "Vatandaşların iradesi tartışılmazdır, buna saygı gösterilmesi gerekir" dedi.

    'SONUÇLARA SAYGI GÖSTERİLMEZSE ERKEN SEÇİMLERE GİTMEMİZ GEREKEBİLİR'

    İstişari olan bu referandumda oy kullananların iradesinin, mecliste siyasi eyleme dönüşmesi gerektiğini söyleyen Zaev, muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekillerinden, oy kullanan vatandaşların çoğunluğunun seçimine saygı göstermelerini beklediğini kaydetti. Zaev, "Aksi takdirde diğer demokratik aracı kullanmamız gerekecek. Bu da hemen erken genel seçimler demek." ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Referandum, NATO, Avrupa Birliği (AB), Zoran Zaev, Yunanistan, Makedonya
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