Makedonya'daki tarihi referanduma yeterli katılım sağlanamadı

Referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyor.
Referanduma katılan nihai seçmen sayısı henüz açıklanmadı.
Makedonya'nın adının ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin bu istişari referandumda halka “Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?” sorusu yöneltildi.
Referandumu, 11 bin 907 yerli ve 493 yabancı gözlemci izledi.
BAŞBAKAN ZAEV: SAYGI GÖSTERİLMESİ GEREKİR
'SONUÇLARA SAYGI GÖSTERİLMEZSE ERKEN SEÇİMLERE GİTMEMİZ GEREKEBİLİR'
İstişari olan bu referandumda oy kullananların iradesinin, mecliste siyasi eyleme dönüşmesi gerektiğini söyleyen Zaev, muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekillerinden, oy kullanan vatandaşların çoğunluğunun seçimine saygı göstermelerini beklediğini kaydetti. Zaev, "Aksi takdirde diğer demokratik aracı kullanmamız gerekecek. Bu da hemen erken genel seçimler demek." ifadesini kullandı.
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