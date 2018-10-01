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05:43 01 Ekim 2018
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    Yunanistan- Makedonya

    Yunanistan'dan Makedonya referandumu açıklaması: Anlaşmaya bağlı kalacağız

    © REUTERS / Alexandros Avramidis
    Avrupa
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    Yunanistan Dışişleri Bakanlığından, Makedonya ile isim sorununun çözümüne yönelik istişare referandumunun sonucuyla ilgili, 'çelişkili' değerlendirmesi geldi. Bakanlık, Makedonya'daki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, "Yunanistan, Prespa Anlaşması'na bağlı kalacaktır" denildi.

    Makedonya'daki referandumun boykot edilmesi taraftarı olan göstericiler, yeterli katılımın sağlanamamasını kutluyor
    © REUTERS / Marko Djurica
    Makedonya'daki tarihi referanduma yeterli katılım sağlanamadı
    Bakanlık açıklamasında, Yunanistan'ın komşu ülke halkının tercihine saygı duyacağı belirtildi. Referandum sonucunun 'çelişkili' olarak nitelendiği açıklamada, "Yeterli katılım olmadan ezici bir 'evet' çoğunluğu. Komşu ülke halkının geniş bir kesimi anlaşmaya destek verdi. Ancak, önemli bir kısmı da şüpheyle karşıladı" ifadelerine yer verildi.

    Makedonya'daki gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, "(Yunanistan), Prespa Anlaşması'na bağlı kalacaktır." denildi. Bakanlık açıklamasında, milliyetçilik, yalan haber ile bağnazlık ve şüphe ikliminin anlaşmanın faydalarının değerlendirilmesine izin vermediği vurgulanarak, işbirliği ve demokratik diyaloğa ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

    Açıklamada, "Prespa Anlaşması'nın olumlu momentumunun korunması için, istisnasız tüm tarafların itidalli adımlar atmaları gerekmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

    ÇİPRAS'TAN ZAEV'E TELEFON

    Aleksis Çipras - Panos Kammenos
    © AP Photo / Thanassis Stavrakis
    Kammenos'dan Çipras'a 'Makedonya referandumu' teklifi
    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Makedon mevkidaşı Zoran Zaev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Çipras'ın Zaev'i anlaşmanın uygulanmasındaki kararlılık ve cesaretinden dolayı tebrik ettiği belirtildi

    Yunan hükümetinin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Başkanı ve Savunma Bakanı Panos Kammenos ise sosyal medya hesabından referanduma katılıma ilişkin açıklamada bulundu. Kammenos, komşu ülkede halkın çoğunluğunun katılım göstermediğine dikkati çekerek, referandum sonucunun geçersiz olduğunu savundu.

    KATILIM ORANI DÜŞÜK KALDI

    Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumunda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltilmişti.

    Makedonya'daki referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının oy kullanması gerekirken, bu oran yaklaşık yüzde 36'da kalmıştı. Sandıktan ise yüzde 91 civarında "evet" oyu çıkmıştı.

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    Etiketler:
    Makedonya-Yunanistan isim anlaşmazlığı, Zoran Zaev, Aleksis Çipras, Yunanistan, Makedonya
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