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11:11 01 Ekim 2018
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    Yunanistan / Yunan bayrağı

    ABD, Dedeağaç'ta gözetleme merkezi kuruyor

    © REUTERS / Costas Baltas
    Avrupa
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    Yunanistan'daki askeri varlığını genişletmek isteyen ABD'nin Meriç, Boğazlar ve Kuzey Ege adalarını tarayabilecek kapasiteye sahip, havada ve karada ses/görüntü tespiti yapacak yeni nesil elektronik radar gözetleme merkezleri kuracağı belirtildi. Elde edilen bilgilerin Dedeağaç Limanı'nda konuşlanacak merkeze aktarılacağı bildirildi.

    Yenişafak'ın haberine göre ABD, Türkiye'ye 60 kilometre mesafedeki Dedeağaç bölgesine yeni nesil radar kuruyor. Radarın, Meriç bölgesiyle boğazlar ve Kuzey Ege adalarını tarayabilecek, hava ve karadan ses ve görüntü tespiti yapacak kapasitede olduğu belirtildi.

    Yunanistan ordusu
    © AFP 2018 / ANGELOS TZORTZINIS
    WSJ: Türkiye ile gerilim yaşayan ABD, Yunanistan'daki askeri varlığını büyütmek istiyor
    Habere göre, Yunanistan'ın Girit ve Kerpe'de askeri üs teklif ettiği ABD'nin önceliği, Türkiye sınırı ile Çanakkale Boğazı'na yakın olan Dedeağaç bölgesi. ABD'li yetkililerin Dedağaç'taki incelemelerinin ardından, Meriç bölgesini ve boğazların yanı sıra Kuzey Ege adalarını tarayabilecek kapasiteye sahip yeni nesil radar gözetleme merkezi kurma kararı alındı.

    ABD'nin, stratejik öneme sahip, yüksek noktalara metal kulelerle kurulacak radar gözlem merkezi sınır bölgelerini kapsayan geniş bir alanda havada ve karada hareketlilik, ses ve görüntü tespiti yapacak. Boğazlardaki hareketlilik gözlenecek.

    DENİZ SAHASINDA HERON'LA DEVRİYE

    Türkiye'ye 60 kilometre mesafede kurulacak yeni nesil radar gözetleme merkezi son sistem cihazlarla donatılacak. Dedeağaç, Semadirek ve Rodop ilinin Maronya tepesine yerleştirilmesi planlanan sistemden elde edilen görüntü ve bilgileri uydu yardımı ve karasal link ile Dedeağaç Limanı'nda konuşlanacak olan merkeze aktaracak. 

    Kosova - AB bayrakları - Priştine
    © AFP 2018 / ARMEND NIMANI
    ‘Türkiye'nin hem Kosova hem Yunanistan'la yaşadığı gerilimin arkasında ABD var'
    Merkezlerden aktarılan tüm görüntü ve verilerin çözümü Dedeağaç Limanı'na kurulacak olan merkezde analiz edilerek değerlendirilecek ve sırasıyla Atina ve ilgili makamlara aktarılacak.

    Yunanistan, ilk kez insansız Hava Aracı (İHA) HERON 1 kullanarak, deniz sınırlarını korumaya başladı. HERON 1 tipi İnsansız Hava Aracı ilk kez Yunanistan'da geçtiğimiz hafta konuşlandığı Girit adası Timpakio Askeri Havaalanı'ndan başlayarak, 12 Adalar, Kuzey Ege ve Meriç bölgesine kadar deniz sınırları boyunca 14 saat aralıksız kontrol uçuşu gerçekleştirdi. HERON 1 İHA aracı, Avrupa Sınır Muhafız ve Sahil Güvenlik tarafından Yunanistan'a tahsis edildi.

    Kurulacak radar gözetleme merkezi insansız, tam donanımlı olarak hizmet verecek. Sistemde termik, görüntü, meteoroloji, otomatik gemi tanımlama sistemi (AIS), telsiz haberleşme merkezi VHF Marine & Aero, yön bulucu kızılötesi radyometre (RDF), mikrodalga radyo bağlantı sistemleri ile donatılacak.

    TÜRKİYE SINIRLARINDA ASKERİ TATBİKAT

    Yunanistan'ın en büyük askeri tatbikatlarından biri olan "PARMENİON 2018" tatbikatının hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Midilli, Limni adaları ve Meriç fbölgelerinde, 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek tatbikatı ABD'li yetkiler de izleyecek. Bu yılki tatbikatın ana hedefi, "Türkiye ile olası bir kriz döneminde, Yunan Özel Kuvvetler ve Deniz Komandoları Tugayı'nın müdahale sürelerini kontrol ve test etmek" olarak açıklandı.

    Etiketler:
    tatbikat, İHA, Meriç, Kuzey Ege adaları, Dedeağaç, Yunanistan, Türkiye, ABD
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