İngiltere Dışişleri'nden AB'ye: Sovyetler Birliği’ne benzemeyin

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Sovyetler Birliği’nin üye ülkelerin çıkışını engelleyen bir hapishane olduğunu ileri sürdü. Hunt, Brüksel’e “Sovyetler Birliği benzeri bir hapishaneye benzemeyin” çağrısı yaptı.

© REUTERS / Yves Herman İngiltere Başbakanı May: AB bize saygılı davranmalı

Birmingham'daki Muhafazakar Parti konferansında konuşan Hunt, Brüksel'in AB'den ayrılan İngiltere'yi cezalandırmak istediğini ifade etti.

Hunt "Bunu sadece ekonomik açıdan değil, hatta İngiltere ile ilişkileri keserek yapmak istiyorsunuz. Avrupa rüyasının idealleri ve kendinden eminliğine ne oldu. AB, özgürlükleri korumak için kuruldu. Başkalarının ayrılmasını engelleyen Sovyetler Birliği'ydi. Tarihin verdiği ders açık: AB'yi bir hapishaneye çevirirseniz, ayrılma talepleri düşmeyecek, aksine artacak. Kaçacak tek mahkum biz olmayacağız" dedi.

AB ülkelerinin İngiltere Başbakanı Theresa May'in önerdiği, AB ile İngiltere arasında serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını öngören Chequers planını reddetmesine değinen Hunt "Başbakanımızın size uzattığı eli geri çevirirseniz, Avrupa'ya her zamankinden daha fazla güvenlik, özgürlük ve fırsat kazandıran bir partnerliğe sırtınızı dönmüş olacaksınız" ifadelerini kullandı.