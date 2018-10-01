İspanya, Katalan referandumunun sene-i devriyesini idrak etti

Madrid'in yasaklaması ve güvenlik güçlerinin şiddetle bastırma çabasının durduramadığı Katalan referandumunun yıldönümünde hem yürüyüşler düzenlendi hem de oturma eylemleriyle otoyollar ve demiryolları trafiğe kapatıldı. Barselona Borsası'nın girişi de bağımsızlık yanlılarının oturma eylemine sahne oldu.

Refaranduma ve takip eden tek taraflı bağımsızlık ilanına şiddetli tepki veren dönemin sağcı Halk Partisi lideri ve Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'ya özerkliğini elinden alacak kadar büyük baskı uyguladıktan sonra, partisinin yolsuzluk dosyasının sıradağlar halini alması sonucu 1 Haziran'da güvensizlik oylamasıyla iktidardan gitti.

Ama Katalanların bağımsızlık hareketi baki kaldı. Referandum ve bağımsızlık ilanı döneminin Katalonya Başkanı Carles Puigdemont sürgün hayatını devam ettirirken yerine seçilen Quim Torra bölgenin kuzeyindeki Sant Julia de Ramis'de düzenlenen törende ''Her şeyin başı 1 Ekim'' dedi. Sahnenin arkasına açılan siyah beyaz pankartta ''Asla unutma, asla affetme'' yazıyordu.

Referandumun düzenlenmesinde önemli rol oynamış olan Cumhuriyeti Savunma Komiteleri (CDRs), internet üzerinden yıldönümü eylemlerini örgütledi.

Girona'ya 10 km mesafedeki hızlı tren hattı, suratlarını örtmüş yüzlerce aktivist tarafından kapatıldı. Figueres-Girona-Barselona hızlı tren hattında eylemin sürdüğü 3 saat boyunca seferler yapılamadı.

Aktivistler, Barselona ve Lleida'nın ana yollarını, Barselona'nın güneyindeki AP-7 ile Barselona'yı Madrid'e bağlayan A2 otoyolunu istila etti.

Girona'daki Katalan bölgesel hükümet binasından İspanya bayrağını indiren aktivistler, yerine kırmızı-sarı-mavili Katalan bayrağını çekti.

Torra da konuşmasında CDRs eylemlerini överek ''Baskı uygulamakla iyi yapıyorlar'' dedi.

Cumartesi günü Barselona'da geçen yıl bağımsızlık referandumunu basan polislerin onuruna düzenlenen töreni bağımsızlık yanlılarının protesto etmesiye çatışmalar çıkmış, 24 kişi yaralanmış, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Sağcı Halk Partisi'nin iktidardan gitmesinin ardından kurulan Sosyalist Parti hükümetinin sözcüsü Isabel Celaa, Katalan referandumunun yasadışı olduğunu ve yasal sonuçları olmadığını söyledi. Ama Rajoy hükümetinin polis şiddetiyle referandumu bastırma çabasını 'hata' diye niteleyen Celaa, polisin oy kullanmaya gelen barışçı Katalan vatandaşlara saldırma görüntüsünün İspanya'nın itibarına büyük zarar getirdiğini ifade etti. Baskı-zulüm kampanyası Katalan hükümetinin 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine engel olamamıştı.