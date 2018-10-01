Slovakya'da gazeteci Kuciak cinayetinde yeni ayrıntılar: 'Katile 70.000 euro ödendi'

Slovakya'da savcılık araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova cinayetiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Şu ana kadar olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Başsavcılık gazetecinin öldürülmesi için katile 70 bin euro ödendiğini açıkladı.

© REUTERS / Radovan Stoklasa Slovak gazeteci Kuciak ve nişanlısının öldürülmesiyle ilgili 3 kişiye kasten cinayet suçlaması

Slovakya Başsavcısı Jaromir Ciznar, şubat ayında nişanlısı ile birlikte öldürülen araştırmacı gazeteci Jan Kuciak cinayetiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

27 yaşındaki gazetecinin nişanlısı ile birlikte başkent Bratislava'daki evlerinin önünde öldürülmesi ülkede büyük tepki toplamış, Slovakya sokakları 1989'da Komünizm'in yıkılmasından bu yana en geniş katılımlı protesto eylemlerine sahne olmuştu.

Polis aylar süren soruşturmanın ardından haftasonu cinayetle ilgili bir dizi baskın yapmış ve 4 kişiyi mahkemeleri başlayana kadar tutuklamıştı.

'ÇOK GÜÇLÜ KANITIMIZ VAR'

Ciznar "Atmak istediğimiz daha fazla adımı planladık, yani yüksek ihtimalle başka suçlamalar da olacak. Henüz suçlamaların hazırlandığı aşamadayız, çok iyimser olmamalıyız ancak çok güçlü kanıtımız var" dedi.

Başsavcı Martina Kusnirova'nın öldürülmesinn planlanmış olmadığını kadının 'yanlış zamanda yanlış yerde' olduğunu da söyledi.

Kuciak öldürülmeden İtalya'nın Calabria bölgesi merkezli 'Ndrangheta' mafyasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir İtalyan iş adamının ülkedeki siyasilerle olan olası bağlantılarını araştırıyordu.

CİNAYETİN NEDENİ HALA NETLEŞMEDİ

© NASA. Radovan Stoklasa Öldürülen Slovak gazeteci Kuciak'ın İtalyan mafyası ile bağlantılı siyasi yolsuzluğu araştırdığı açıklandı

Kuciak ve nişanlısını öldüren katile 70.000 euro (81.000 dolar) ödendiği de açıklandı.

Buna göre kadın şüpheli Alena Z. cinayetin emrini 70 bin euro verdiği tetikçi Tomas Sz.'ye verdi, Miroslav M. adlı şüpheli şoförlük, Zoltan A. adlı şüpheli de aracılık yaptı.

Bu şüphelilerin tümünün şu anda tutuklu olduğu belirtildi. Ancak cinayetin nedeni veya Alena Z.'nin başka biri için çalışıp çalışmadığı henüz net olarak bilinmiyor.

Ancak yerel medya Alena Z.'nin Kuciak'ın soruşturduğu isimlerden biri olan Slovak girişimci Marian Kocner için çevirmen olarak çalıştığını yazdı.

Kocner'in 44 yaşındaki çevrimenin vaftiz babası olduğu da öne sürüldü. Başsavcı, Kocner'in suça karıştığından şüphelenilip şüphelenilmediği konusunda yorum yapmadı.

Basın toplantısında konuşan bir polis müfettişi suç eyleminde kullanılan silahların, otomobillerin ve bir cep telefonuna el konulduğunu belirtirken, polis şefi Milan Lucansky tetikçinin ( Tomas Sz.) eski bir polis memuru olduğunu doğruladı.

Ülkede kayda geçen ilk gazeteci cinayetinin ardından on binlerce kişi hükümete istifa çağrıları yapmıştı.

Baskıların artması üzerine, Başbakan Robert Fico'nun yanı sıra Kültür Bakanı Marek Madaric, İçişleri Bakanı Robert Kalinak ve onun yerine atanan Tomas Drucker istifa etmişti.

Kuciak ve nişanlısının gazetecilik faaliyetleri nedeniyle öldürüldüğüne inanılırken, olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak bilgi paylaşanlara 1 milyon euro ödül verileceği duyurulmuştu.