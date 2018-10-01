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20:20 01 Ekim 2018
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    Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian

    Fransa'dan Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına destek

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Avrupa
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    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Eylül'de Soçi'deki zirvede açıkladığı İdlib anlaşmasını desteklediklerini söyledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Umit Bektas
    Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü
    Jean-Yves Le Drian, dün Paris'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

    Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Le Drian ve Çavuşoğlu, özellikle Suriye meselesi üzerinde durdu.

    FRANSA ÇÖZÜMÜN MÜZAKERE İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMESİNDE ISRARCI

    "Le Drian, 17 Eylül'de Soçi'de yapılan, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasını ve Suriye ordusu ile müttefiklerinin bu aşamada operasyondan kaçınmasını öngören anlaşmaya desteğini dile getirdi" diyen sözcü, Fransız bakanın Çavuşoğlu'nu 'küçük grup' (ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün) ile Astana süreci katılımcılarının pozisyonlarını yakınlaştırma çabalarını sürdürme çağrısı yaptı.

    Bu arada Fransız sözcünün aktardığına göre bakanlar, kısa süre içinde anayasa komitesi kurulmasında ısrar ederek siyasi çözüm arayışlarının müzakerelere dayalı olarak sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

     

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    Etiketler:
    İdlib Mutabakatı, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge, Suriye Küçük Grubu, Astana görüşmeleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İdlib, Suriye, Rusya, Türkiye, Fransa
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