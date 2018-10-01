Fransa'dan Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına destek

© REUTERS / Umit Bektas Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Jean-Yves Le Drian, dün Paris'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Le Drian ve Çavuşoğlu, özellikle Suriye meselesi üzerinde durdu.

FRANSA ÇÖZÜMÜN MÜZAKERE İÇERİSİNDE ÇÖZÜLMESİNDE ISRARCI

"Le Drian, 17 Eylül'de Soçi'de yapılan, İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurulmasını ve Suriye ordusu ile müttefiklerinin bu aşamada operasyondan kaçınmasını öngören anlaşmaya desteğini dile getirdi" diyen sözcü, Fransız bakanın Çavuşoğlu'nu 'küçük grup' (ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan ve Ürdün) ile Astana süreci katılımcılarının pozisyonlarını yakınlaştırma çabalarını sürdürme çağrısı yaptı.

Bu arada Fransız sözcünün aktardığına göre bakanlar, kısa süre içinde anayasa komitesi kurulmasında ısrar ederek siyasi çözüm arayışlarının müzakerelere dayalı olarak sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.