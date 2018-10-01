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00:36 02 Ekim 2018
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    Yunan Merkez Bankası

    Ekonomik denetimden çıkan Yunanistan, sermaye kontrolüne son verdi

    © AFP 2018 / Eleftherios Elis
    Avrupa
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    Yunanistan’da ekonomik krize karşı verilen mücadele çerçevesinde ilan edilen sermaye denetimine bugün itibarıyla son verildi.

    Ocak 2016'da Atina'da çiftçilerin Yunan hükümetinin emeklilik reformunu protesto için bedava dağıttığı mandalinalar kapışılırken izdiham yaşanmıştı.
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis/File Photo
    Yunanistan 'kurtarılmaktan' nihayet kurtuldu
    Yunanistan, ekonomik krizin doruğa çıktığı 2015'de nakit para akışı üzerinde kontrol sağlanması amacıyla bir dizi sert uygulamaya başvurmuştu. Krizin etkilerinin geçmeye başlamasıyla birlikte, Yunan hükümeti ekonomik krize karşı önlem olarak ilan edilen sermaye denetimine bugün son verdiğini açıkladı.

    YUNANLILAR, ATM'DEN İSTEDİKLERİ KADAR NAKİT ÇEKEBİLECEK

    Sermaye denetimine son verilmesiyle birlikte, mevduat sahipleri, bundan böyle gerek hesap bulundurdukları bankalardan gerekse ATM'lerden istedikleri kadar nakit çekebilecek.

    Öte yandan, yurt dışına kişi başına 10 bin euro nakit çıkarılabilecek.

    Moscovici, 3 Temmuz 2018'de 'müjdeler verdiği' Atina ziyaretinde Çipras ile de görüştü.
    © REUTERS / Costas Baltas
    Avrupa Komisyonu: Yunanistan artık Euro Bölgesi'nin normal bir üyesi
    İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN ALIŞVERİŞLERE UYGULANAN SINIRLAMALAR DA KALDIRILDI

    BBC'nin haberine göre, ülke dışındaki Yunanistan vatandaşları da ATM'lerden en fazla 5 bin euro nakit çekebilecek.

    Yunanistan Merkez Bankası, internet üzerinden yapılan alışverişlere uygulanan sınırlamaların ve yasaklamaların da kaldırıldığını açıkladı.

    UYGULAMA BAŞLADIĞINDA GÜNLÜK LİMİT 50 EURO OLARAK BELİRLENMİŞTİ

    Odysseia'ya atıfla İthaka'ya giden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kurtarılma döneminin bittiği, yeni bir dönemin başladığına dair halka sesleniş konuşması yaptı.
    © REUTERS / Andrea Bonetti/Greek Prime Minister's Press Office
    Çipras: Yunanistan modern bir Odysseia'dan geçip İthaka'ya vardı
    Hükümet, 2015 yılında doruğa çıkan ekonomik kriz nedeniyle bankalardan para çekmeye sınırlama getirmişti. Mevduat sahipleri ilk dönemlerde günde 50 Euro'dan fazla nakit çekemiyordu. Aşamalı olarak serbest bırakılan sermaye kontrolünün kaldırılmasının, Yunanistan ekonomisinin düzlüğe çıkmaya başlamasıyla ve AB ile IMF'nin Yunanistan'a uyguladığı tasarruf programlarının sona ermesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

    ALINAN KARAR SONRASI DIŞ YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

    Yunanistan'ın kredi notunun artmasıyla borçlanmak için uluslararası para piyasalarına çıkması beklenen Atina yönetimi, yabancı yatırımların artırılması amacıyla yatırımcılara bir dizi kolaylık da sağlamaya başladı.

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    Etiketler:
    Yunanistan, sermaye kontrolüne son verdi, Yunan Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği (AB), Yunanistan
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