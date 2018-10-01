Ekonomik denetimden çıkan Yunanistan, sermaye kontrolüne son verdi

© REUTERS / Alkis Konstantinidis/File Photo Yunanistan 'kurtarılmaktan' nihayet kurtuldu

Yunanistan, ekonomik krizin doruğa çıktığı 2015'de nakit para akışı üzerinde kontrol sağlanması amacıyla bir dizi sert uygulamaya başvurmuştu. Krizin etkilerinin geçmeye başlamasıyla birlikte, Yunan hükümeti ekonomik krize karşı önlem olarak ilan edilen sermaye denetimine bugün son verdiğini açıkladı.

YUNANLILAR, ATM'DEN İSTEDİKLERİ KADAR NAKİT ÇEKEBİLECEK

Sermaye denetimine son verilmesiyle birlikte, mevduat sahipleri, bundan böyle gerek hesap bulundurdukları bankalardan gerekse ATM'lerden istedikleri kadar nakit çekebilecek.

Öte yandan, yurt dışına kişi başına 10 bin euro nakit çıkarılabilecek.

© REUTERS / Costas Baltas Avrupa Komisyonu: Yunanistan artık Euro Bölgesi'nin normal bir üyesi

BBC'nin haberine göre, ülke dışındaki Yunanistan vatandaşları da ATM'lerden en fazla 5 bin euro nakit çekebilecek.

Yunanistan Merkez Bankası, internet üzerinden yapılan alışverişlere uygulanan sınırlamaların ve yasaklamaların da kaldırıldığını açıkladı.

UYGULAMA BAŞLADIĞINDA GÜNLÜK LİMİT 50 EURO OLARAK BELİRLENMİŞTİ

© REUTERS / Andrea Bonetti/Greek Prime Minister's Press Office Çipras: Yunanistan modern bir Odysseia'dan geçip İthaka'ya vardı

Hükümet, 2015 yılında doruğa çıkan ekonomik kriz nedeniyle bankalardan para çekmeye sınırlama getirmişti. Mevduat sahipleri ilk dönemlerde günde 50 Euro'dan fazla nakit çekemiyordu. Aşamalı olarak serbest bırakılan sermaye kontrolünün kaldırılmasının, Yunanistan ekonomisinin düzlüğe çıkmaya başlamasıyla ve AB ile IMF'nin Yunanistan'a uyguladığı tasarruf programlarının sona ermesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

ALINAN KARAR SONRASI DIŞ YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Yunanistan'ın kredi notunun artmasıyla borçlanmak için uluslararası para piyasalarına çıkması beklenen Atina yönetimi, yabancı yatırımların artırılması amacıyla yatırımcılara bir dizi kolaylık da sağlamaya başladı.