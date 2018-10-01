3 gün boyunca asansörde mahsur kalan kişi, kurtarılarak, tedavi altına alındı

İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki Alby kasabasında, küçük bir pasajda bulunan asansörde 3 gün boyunca mahsur kalan kişi, bir kişinin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarılabildi.

İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki Alby kasabasında, yaşanan olayda bir kişi, küçük bir pasajda bulunan asansörde 3 gün boyunca mahsur kaldı. Talihsiz adam, Cuma günü bindiği asansörden, Pazartesi günü itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkabildi.

Polis yetkililerine göre adı açıklanmayan 58 yaşındaki kişi, Cuma akşamı bindiği asansörden Pazartesi sabahı bir kişinin itfaiyeye haber vermesiyle kurtarılabildi.

Bitkin düştüğü belirtilen adamın sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

'BİTAP HALDE OLDUĞU İÇİN KONUŞAMADI'

Yerel itfaiye biriminin sözcüsü Roger Magnusson, "Bir süre sonra kapıyı açmayı başardık. Önce çok bitap halde olduğu için konuşamadı. Ama sonra, Cuma gününden beri burada olduğunu ve çok susadığını söyleyebildi" dedi.

Küçük bir pasajdaki asansörün arızasının tüm hafta sonu boyunca fark edilmediği belirtildi.