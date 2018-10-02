Resmi Gazete'de yayımlandı: Strazburg'da İlahiyat Fakültesi kurulacak

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg şehrinde İlahiyat Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal görevinden alınarak, bu suretle boşalan Genel Müdürlüğe Timuçin Güler atandı.

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Akil Murad Güllüoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yer alan bir başka Cumhurbaşkanı kararıyla, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Fransa'nın Strazburg kentinde İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39. maddesi gereğince alındı.