İtalya’da göçmen dostu belediye başkanına ev hapsi

Tutuklama, Locri Cumhuriyet Savcılığı'nın isteği üzerine hazırlık soruşturması hakiminin tedbiren aldığı kararla yapıldı.
'ÖRNEK BELEDİYE OLARAK GÖSTERİLİYOR'
Öte yandan göçmen karşıtı tutumuyla bilinen ve konuya ilişkin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de "Hay aksi, şimdi (hükümete yönelik sert eleştirileriyle bilinen yazar Roberto) Saviano ve İtalya'yı göçmenlerle doldurmak isteyen tüm 'iyi' insanlar ne diyecek kim bilir" şeklinde ifadeler kullandı.
Accidenti, chissà cosa diranno adesso Saviano e tutti i buonisti che vorrebbero riempire l’Italia di immigrati!#Riacehttps://t.co/Ae1ROuMwA8— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 2, 2018
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