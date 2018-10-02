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18:47 02 Ekim 2018
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    İran-Fransa

    Fransa 'bombalı saldırı girişimi' ile suçladığı İran İstihbarat Bakanlığı'na bağlı birimin mal varlıklarını dondurdu

    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    Avrupa
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    Fransa İçişleri, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı yaptıkları ortak açıklama açıklamayla, Paris yakınlarındaki Villepinte kentinde önlenen bir terör saldırısından İran'ı sorumlu tutarak, 2 İran vatandaşı ile İran İstihbarat Bakanlığı'nın İç Güvenlik Direktörlüğü'nün mal varlıklarını dondurdu. İran ise suçlamayı reddetti.

    İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    Fransa İçişleri, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı ortak açıklamasında "30 Haziran'da Villepinte'deki bir terör saldırısı girişimi engellendi. Topraklarımızda planlanan, bu son derece ciddi eylem yanıtsız kalamazdı. Fransa İran vatadaşları Assadollah Asadi ve Saeid Hashemi Moghadam'ın aynı zamanda İran İstihbarat Bakanlığı'nın İç Güvenlik Direktörlüğü'nün mal varlıklarını dondurarak hedeflenmiş ve ölçülü önleyici adımları attı" dedi.

    Haziran ayında Belçikalı yetkililer 30 Haziran'da Fransa'nın Villepinte kentinde İran'da yasaklı sol bir grubun (İran Ulusal Direniş Konseyi- Halkın Mücahitleri Örgütü) yürüyüşüne yönelik bombalı saldırıyı önlediklerini ve  hazırladıkları patlayacılarla yakalanan İran asıllı 2 Belçika vatandaşının bu planı yaptığını duyurmuştu. Söz konusu yürüyüşe eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich ve eski New York Belediye Başkanı Rudy Giuliani de katılmıştı.

    Olay sornası gözaltına alınan 6 şüpheli arasında Avusturya'nın Viyana Büyükelçiliğinde görev yapan İranlı diplomat Assadollah Asadi de vardı. Mal varlığı dondurulan diğer kişi olan Saeid Hashemi Moghadam ise İran İstihbarat Bakanı Yardımcısı ve Genel Direktörü.

    Tahran daha önce diplomatının gözaltına alınmasını protesto etmiş ve 'sinsi bir yanıltma girişimi' olarak nitelediği olay hakkında tüm taraflarla işbirliği yapacağını açıklamıştı.

    Fransa'nın son adımının ardından İran yeni bir açıklama yaparak yine suçlamaları reddetti.

    'SUÇLAMALARI REDDEDİYORUZ'

    İran Dışişleri'nden yaılan açıklamada "Tüm suçlamalrı reddediyor ve İranlı diplomatın gözaltına alınmasını güçlü bir şekilde kınıyoruz. Diplomatın hemen serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    FRANSIZ DİPLOMAT: SALDIRI EMRİNİ MOGHADAM VERDİ

    Diğer yandan ismini açıklmak istemeyen Fransız bir diplomat bombalı saldırı emrini  İran İstihbarat Bakanı Yardımcısı ve Genel Direktörü Saeid Hashemi Moghadam'ın verdiğini öne sürdü.

    Diplomat " Tüm bunların arkasında bu sonuca varmamızı sağlayan istihbarat kurumlarımızın uzun, ayrıntılı ve titiz soruşturması var. Şüphesiz sorumluluk İran İstihbarat Bakanlığı'nın" ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Saldırı girişimi, Yaptırım, Suçlama, İran İstihbarat Bakanlığı İç Güvenlik Direktörlüğü, Halkın Mücahitleri Örgütü, Saeid Hashemi Moghadam, Assadollah Asadi, İran, Fransa
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