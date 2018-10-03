İsviçre basını: Referandum propagandası için Putin, Trump ve Erdoğan kullanıldı

İsviçre’de yayınlanan Le Matin gazetesi, ülkede önümüzdeki kasımda ulusal mevzuatın uluslararası yasalara göre önceliği konusunda düzenlenecek olan referandum öncesinde İsviçre Sosyal Demokrat Partisi’nin Rusya, ABD ve Türkiye liderlerinin yer aldığı propaganda amaçlı broşür yayımladığını yazdı.

© AFP 2018 / Prakash SINGH İsviçre Ulaştırma Bakanı kalabalık trende merdivenlere oturdu, ortalık karıştı

Habere göre 3 dilde yayınlanan broşürlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İsviçre Karşı Koyuyor’ sloganının fonunda birlikte görüntülenmiş bulunuyor. Haberde, 3 ülke diplomatlarının kampanya için kullanılan bu görüntüyü yanıtsız bırakmasının çok düşük bir ihtimal olduğu belirtildi.

Gazetenin haberine göre birçok konunun referandum yoluyla çözüldüğü ülkede İsviçre Halk Partisi’nin ulusal mevzuata uluslararası yasalara göre öncelik tanınması konusundaki girişimine karşı koyan Sosyal Demokrat Partisi, Trump, Putin ve Erdoğan’ın otoriterliğine karşı koyma çağrısıyla yanıt verdiği bir propaganda broşürü yayımladı.

'ÜÇ DÜNYA GÜCÜ'

Haberde, üç ‘dünya gücü’ liderinin insan hakları konusunda yürüttükleri politikalar nedeniyle sosyalistler tarafından seçildiği kaydedildi. Bir parti temsilcisinin açıklamasına dikkat çeken gazete, “Bu 3 lider, politikalarında uluslararası korumanın ve çok taraflılık ilkesinin zayıflamasına katkıda bulunuyor ve kendilerine has biçimde insan haklarını ve azınlıkların korunmasını tehlikeye atıyor. İsviçre Halk Partisi’nin girişimi de bu yönde ilerliyor ve biz bununla mücadele etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

İsviçre’de kullanılan 3 resmi dilde yayınlanan ve sol güçlerin kampanyasının önemli bir unsuru olan broşürlerin 3 ülke diplomatları tarafından yanıtsız bırakmayacağı görüşüne de yer verildi.