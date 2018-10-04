İspanya'da ilginç protesto: Kral Felipe'nin sesi kanalizasyondan dinletildi

Katalonya'da Bağımsızlık Referandumunun birinci yıldönümü vesilesiyle başta Barselona olmak üzere çeşitli Katalan şehirlerinde binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlenirken, Girona şehrine bağlı Olot kasabasında ise görenleri şaşkına çeviren bir eyleme imza atıldı.