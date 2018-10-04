Bir grup bağımsızlık yanlısı aktivist tarafından Olot'un merkezi caddelerindeki kanalizasyon hatlarına yerleştirilen hoparlörlerle İspanya Kralı 6. Felipe'nin ulusa sesleniş konuşması dinletildi.
İspanya'da ilginç protesto: Kral Felipe'nin sesi kanalizasyondan dinletildi https://t.co/l3Onsy2PjK pic.twitter.com/SOwYgbnnJr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 3, 2018
'Kanalizasyondan Sesler' ismi verilen eylemde, geçtiğimiz sene yüzlerce kişinin polis müdahalesiyle yaralandığı olaylı 'Bağımsızlık Referandumu' sonrası Kral Felipe'nin birlik mesajı veren ulusa sesleniş konuşması ile eski Başbakan Rajoy'un referandumu yasadışı ilan ettiği ve polis müdahalesinin 'yerinde' olduğunu belirten konuşması, kanalizasyondan dinletildi.
Katalonya'da 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ve bölgenin ayrılıkçı yönetimi 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmişti.
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