Ukrayna'dan Macar konsolosa 72 saat süre

Ukrayna, yetkilerini kötüye kullanmak ve yasaları ihlal etmekle suçladığı Macaristan'ın Beregovo Konsolosu'nu 'istenmeyen adam' ilan edip ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanıdı.

© AFP 2018 / Janek Skarzynski Ukrayna, ABD hava savunma sistemleri almak istiyor

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Beregovo (Berehove) Konsolosu'ndan ülkeden ayrılmasını istedikleri belirtilip şu ifadelere yer verildi: "Macaristan tarafının gelecekte Ukrayna'ya karşı dostça olmayan adımlardan sakınmasını ve bu ülkenin yetkililerinin Ukrayna yasalarını ihlal etmemesini umuyoruz."

Yasaları, çifte vatandaşlığa izin vermeyen Ukrayna, Macaristan'ın Beregovo Konsolosluğu'nu, neredeyse 100.000 Ukraynalıya yasalara aykırı şekilde Macaristan pasaportu verip yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyor. Macaristan sınırında yer alan Beregovo'da oldukça yüksek sayıda etnik Ukraynalı ikamet ediyor.

Budapeşte suçlamaları redderken söz konusu olayın görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Diğer taraftan Macar yetkililer, konsoloslarının sınır dışı edilmesi halinde Ukrayna'nın bu hamlesine aynı şekilde karşılık vereceklerini açıklamıştı.

Ukrayna ile gergin diplomatik ilişkilere sahip olan Macaristan bu ülkenin Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya katılma isteğini de bloke edeceğini belirtiyor.

Ukrayna'nın geçen sene orta dereceli okullardaki öğretmenlerin sadece Ukraynaca dilini kullanma zorunluluğu getirmesinin ardından Macaristan Dışişleri Bakanı iki ülke arasındaki ilişkilerin Sovyetler'in yıkılmasının ardından en düşük düzeyde olduğunu söylemişti.