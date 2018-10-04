Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Hollanda istihbaratının OPCW'yi hacklemek amacıyla Rus istihbaratı tarafından düzenlenen siber saldırıyı önlediğini iddia etti.

Bakanlık saldırıda dahli olduğundan şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurdu.

İstihbaratçı oldukları öne sürülen 4 Rus vatandaşının diplomatik pasaportu bulunduğunu söyleyen Bijleveld, "Hollanda hükümeti, bu istihbarat üyelerinin dahlini son derece üzücü buluyor. Normalde bu tarz karşı istihbarat operasyonlarını açıklamıyoruz" dedi.

Rus vatandaşından birine ait dizüstü bilgisayarın Malezya, Brezilya ve İsviçre'yle bağlantılı olduğunu öne süren Bijleveld, Malezya'daki faaliyetlerin Ukrayna'da 2014'te düşürülen MH17 uçağı hakkındaki davayla ilgili olduğunu kaydetti.

'OPCW'NİN BİLGİSAYAR SİSTEMİNE SIZMAYA ÇALIŞTILAR'

"Ruslar, Lahey'deki OPCW Genel Merkezi'ne komşu bir otelin yanına park etmiş elektronik ekipman dolu bir araçtaydı ve buradan OPCW'nin bilgisayar sistemine sızmaya çalıştılar" iddiasında bulunan Bijleveld, söz konusu olayın nisanda yaşandığını ve Rusların 13 Nisan'da Hollanda'dan sınır dışı edildiğini belirtti.

4 RUS VATANDAŞININ ADLARI DA AÇIKLANDI

Hollanda Savunma Bakanlığı, sınır dışı edilen Rusların adlarını kamuoyuyla da paylaştı. Bakanlık sözcüsü Onno Eichelsheim'e göre bu kişiler, siber uzmanlar Aleksey Morenets ve Yevgeniy Serebryakov ile istihbarat desteği sunan Oleg Sotnikov ve Aleksey Minin.RUS

BÜYÜKELÇİ HOLLANDA DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Savunma Bakanı Bijleveld, Rusya'nın Amsterdam Büyükelçisi Aleksandr Şulgin'in olayla ilgili açıklama yapmak üzere Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını da söyledi.