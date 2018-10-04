İsviçre’de homofobik ve transfobik eylemlere 3 yıl hapis cezası onaylandı

© REUTERS / Francis Mascarenhas Hindistan için tarihi karar: Eşcinsel ilişki artık suç değil

Le Temps gazetesinin aktardığı habere göre, İsviçre Ulusal Konseyi, sosyalist politikacı Mathias Reynard'ın girişimiyle başlatılan cinsel yönelimlere yönelik ayrımcılığın yasaklanması teklifini onayladı. Teklife 118 vekil ‘evet' oyu verirken, 60'ı karşı çıktı, 5'i de çekimser oy kullandı.

Düzenleme doğrultusunda, LGBTİ bireylere yönelik ayrımcı eylemlerde bulunanların 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Düzenleme aralık ayında da parlamentonun üst kanadı tarafından incelenecek.

'HOMOFOBİ BİR GÖRÜŞ DEĞİL, SUÇTUR'

Victoire! Par 118 contre 60 et 5 abstentions, le Conseil national accepte mon initiative parlementaire contre l'homophobie et la transphobie! Un magnifique succès pour les droits humains! Réponse finale en décembre au Conseil des États. #LGBT 🏳️‍🌈🇨🇭 — Mathias Reynard (@MathiasReynard) September 25, 2018

​Teklifin mimarı Mathias Reynard Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Zafer! 118'e karşı 60 ret oyu, 5 çekimser oy verildi. Ulusal Konsey homofobi ve transfobiye karşı girişimimi onayladı. Yaşasın insan haklarının zaferi! Nihai karar Kantonlar Konseyi tarafından aralıkta alınacak" ifadesini kullandı. Reynard bir başka mesajında da "Homofobi bir görüş değil, bir suçtur. Her 5 homoseksüelden biri kendini öldürmeye çalıştı, bunların yarısından fazlası 20 yaşın altındaydı"ifadelerini kullandı.