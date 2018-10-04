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    LGBTİ, LGBT, eşcinsel

    İsviçre’de homofobik ve transfobik eylemlere 3 yıl hapis cezası onaylandı

    © AFP 2018 / Ozan Köse
    Avrupa
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    İsviçre parlamentosunun alt kanadı Ulusal Konseyi’nin ayrımcılıkla mücadele kapsamında homofobik ve transfobik eylemlerin 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına ilişkin düzenleme teklifini onayladığı belirtildi.

    Hindistan Anayasa Mahkemesi'nin eşcinsel ilişkiyi suç olmaktan çıkaran kararını Mumbai'deki LGBT aktivistleri sevinçle karşıladı.
    © REUTERS / Francis Mascarenhas
    Hindistan için tarihi karar: Eşcinsel ilişki artık suç değil
    Le Temps gazetesinin aktardığı habere göre, İsviçre Ulusal Konseyi, sosyalist politikacı Mathias Reynard'ın girişimiyle başlatılan cinsel yönelimlere yönelik ayrımcılığın yasaklanması teklifini onayladı. Teklife 118 vekil ‘evet' oyu verirken, 60'ı karşı çıktı, 5'i de çekimser oy kullandı.

    Düzenleme doğrultusunda, LGBTİ bireylere yönelik ayrımcı eylemlerde bulunanların 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Düzenleme aralık ayında da parlamentonun üst kanadı tarafından incelenecek.

    'HOMOFOBİ BİR GÖRÜŞ DEĞİL, SUÇTUR'

    ​Teklifin mimarı Mathias Reynard Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Zafer! 118'e karşı 60 ret oyu, 5 çekimser oy verildi. Ulusal Konsey homofobi ve transfobiye karşı girişimimi onayladı. Yaşasın insan haklarının zaferi! Nihai karar Kantonlar Konseyi tarafından aralıkta alınacak" ifadesini kullandı. Reynard bir başka mesajında da "Homofobi bir görüş değil, bir suçtur. Her 5 homoseksüelden biri kendini öldürmeye çalıştı, bunların yarısından fazlası 20 yaşın altındaydı"ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    İsviçre'de LGBTİ bireylere yönelik ayrımcı eylemlere 3 yıla kadar hapis cezası geliyor, İsviçre Ulusal Konseyi, Le Temps gazetesi, Mathias Reynard, İsviçre
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