Macaristan'dan Ukrayna'ya misilleme

© AFP 2018 / Sergiy Gudak Ukrayna'dan Macar konsolosa 72 saat süre

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yetkilerini kötüye kullandığı gerekçesiyle bir Macar konsolosu 'istenmeyen insan' ilan eden Ukrayna'ya, bu ülkenin bir konsolosunu sınır dışı ederek karşılık vereceklerini söyledi.

Szijjarto ayrıca, zamanı gelirse Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliklerini bloke edeceklerini de bir defa daha yineledi.

Ukrayna, Macaristan sınırındaki Beregovo kentinde görev yapan Macar konsolosu, Ukrayna vatandaşlarına Macaristan pasaportları vererek yetkisini aşmak ve ülke yasalarını ihlal etmekle suçlamıştı. Konsolosa, Ukrayna'dan ayrılması için 72 saat süre verilmişti.

Kanunları çifte vatandaşlığa izin vermeyen Ukrayna, Macaristan'ın Beregovo Konsolosu'nu yaklaşık 100.000 Ukraynalıya vatandaşlık vermekle itham ediyor.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin Facebook hesabından yaptığı bir açıklamada, Beregovo'da Macaristan vatandaşlığı dağıtılmasının, iki ülke arasında gergin olan ilişkileri daha karmaşık bir hale getirdiğini söylemişti.

İlişkilerdeki gerilimin tırmanmasına, Ukrayna'nın, ülkedeki okullarda Macarcanın kullanımını yasaklaması neden olmuştu. Macaristanlı yetkililer bu adımın ardından, ikili ilişkilerin SSCB'nin dağılmasından sonraki en kötü döneminde olduğunu ifade etmişti.