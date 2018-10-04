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17:13 04 Ekim 2018
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    500 euro

    'Robin Hood' bankacı zenginlerin hesabından yoksullara 1 milyon euro aktardı

    © REUTERS / Andrea Comas
    Avrupa
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    İtalya'nın kuzeyindeki bir kasabada banka müdürlüğü yapan bir adamın, zengin müşterilerin hesaplarından yoksulların hesaplarına 1 milyon euro aktardığı ortaya çıktı. Hesaplara para aktardığı ortaya çıkan bankacı, işinden kovuldu ve evine el konuldu.

    ATM - Bankamatik
    © REUTERS / Murad Sezer
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    2009 yılında bir müşterinin kredi başvurusu banka tarafından reddedilince Baschiera, duruma müdahale etmeye karar verdi. Bu tarihten itibaren, kredi başvurusu reddedilen ya da maddi durumu kötü olan banka müşterilerinin hesaplarına azar azar para aktarmaya başladı.

    BBC Türkçe'nin haberine göre Dolomiti dağlarındaki Forni di Sopra kasabasında Banca di Carnia e Gemonese'de yıllardır müdürlük yapan Gilberto Baschiera, İtalya'da mali krizin etkisini hissettirmeye başlamasından sonra ‘emeklileri ve gençleri yalnız bırakan sisteme isyan etti'.

    ‘KREDİ ALDIKTAN SONRA, PARAYI İADE ETMEYİ PLANLIYORDU'

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    Mahkemede verdiği ifadeye göre Baschiera, bu şekilde maddi durumu iyi olmayan müşterilerin hesaplarında daha fazla para görüneceğini ve kredi almaya hak kazanacaklarını hesaplıyordu. Bu krediler çıktıktan sonra da aldığı parayı sahiplerine iade etmeyi planlıyordu.

    Ancak bazı krediler çıkmayınca ve bazı müşteriler de ‘ödünç' parayı iade etmeyince Baschiera'nın sistemi açık vermeye başladı.

    ‘ROBİN HOOD BANKACI OLARAK ADLANDIRILDI'

    İtalyan basını tarafından ‘Robin Hood bankacı' olarak adlandırılan Baschiera 7 yıl içinde 1 milyon euronun üzerinde parayı zenginlerin hesaplarından alıp fakirlere aktardı.

    7 yılın sonunda yakayı ele veren Baschiera hakkında görevini kötüye kullanmak ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

    'GÖREVİMİZ YALNIZCA BİRİKİM KORUMAK DEĞİL MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK'

    Baschiera, mahkemeyle iş birliği yapması ve kendi zimmetine para geçirmemiş olması nedeniyle 2 yıl hapse mahkum edildi ve bu ceza tecil edildi.

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    Ancak Baschiera bankadaki işinden kovuldu ve evine el konuldu.

    Corriere della Sera gazetesinde konuşan 50 yaşındaki eski banka müdürü, "Her zaman, görevimizin yalnızca müşterilerin birikimlerini korumak değil aynı zamanda ihtiyacı olanların yardımına koşmak olduğunu düşünmüşümdür" dedi.

    Baschiera'nın avukatı da "Güç durumdaki ya da banka kredisi alamayan müşterilere yardım etmek istiyordu" diye konuştu.

    ‘GEÇMİŞE DÖNEBİLSE AYNI ŞEYİ YAPMAYACAĞINI SÖYLÜYOR'

    Baschiera, olay ortaya çıkınca hesaplarından para aldığı müşterileri tek tek arayıp bunu neden yaptığını anlatmış. Ancak şimdi, geçmişe dönebilse aynı şeyi yapmayacağını söylüyor.

    ‘YARDIM ETTİĞİ MÜŞTERİLER, DESTEK VERMEDİ'

    Yardım ettiği bazı müşterilerin olay ortaya çıkınca kendisine destek vermediğinden şikayet eden Baschiera, "Bazıları hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Yardım ettiğim kişilerden bile dayanışma görmedim. Bir daha aynı şeyi yapmazdım. Çok büyük bedel ödedim" diyor.

    Etiketler:
    müşteri, kredi, euro, Banca di Carnia e Gemonese, Corriere della Sera, Gilberto Baschiera, Forni di Sopra, Dolomiti, İtalya
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