İskoçya'da düzenlenen açık artırmada bir şişe viski, 7 milyon liraya satıldı

Birleşik Krallık'ın kuzeyinde bulunan İskoçya'da 60 yıllık bir viski şişesi, yapılan müzayede sonucunda rekor seviyede 1.1 milyon Amerikan dolarına (yaklaşık 6.8 milyon TL) satıldı.

Dünyanın en çok rağbet gören viskisi olma özelliği taşıyan ‘The Macallan Valeri Adami 1926', Çarşamba günü düzenlenen bir müzayedede, rekor kırarak, 1.1 milyon dolara (yaklaşık 6.8 milyon TL) kendisine alıcı buldu.

© AP Photo / Invision/Amy Harris Müzik grubu Metallica'dan yeni viski markası: Blackened

Müzayede görevlisinin yaptığı açıklamada, viskinin alıcısı İskoçya'nın Edinburgh kentinde yapılan müzayedeye telefon ile katılan Asyalı bir koleksiyoner olduğunu aktardı.

Macallan firmasının, Mayıs ayında, İtalyan ressam Valerio Adami'nin fırçasından çıkan etikete sahip 12 viski şişesinden bir diğerini ise 1.06 milyon dolara (6.505.919 tl) sattığı belirtildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan viski uzmanı ve müzayedeci Martin Green, "Bu tip viskilerin, tüketilme amacı ile satın alındığını zannetmiyorum, nadir bulunmalarından ötürü koleksiyon parçası haline geliyorlar" dedi.

'MALTLARIN, ROLLS ROYCE'U'

This Macallan 60 YO from 1926 designed by Valerio Adami sold for £848.750. Record might not last long: next week a Macallan 60 YO from 1926 designed by Peter Blake will be sold with a pre-sale estimate of $700.000-1.2m.#TheMacallan1926 #Macallan1926 #ValerioAdami #PeterBlake pic.twitter.com/22KDDuFPgj — World Wine & Whisky (@worldwinewhisky) October 4, 2018

​Satılan viskiyi "Maltların, Rolls Royce'u" olarak tanımlayan Green, "Açıkçası, ona ne olacağını bilmiyoruz, ama bir şişe viski alabilmek için milyon dolar harcayabilme gücü olan kişi onu içebilir. Fakat, o neredeyse bir müzede sergilenebilecek kadar güzel olan bir obje" açıklamasında bulundu.

ŞİŞELERDEN BİRİ 2011'DE JAPONYA'DA MEYDANA GELEN DEPREMDE YOK OLDU

Adami'nin çizgilerini taşıyan etikete sahip şişlerden tam olarak kaç tane üretildiği bilenmemekte olup, şişelerden birinin Japonya'da 2011'de gerçekleşen depremde yok olduğu tahmin ediliyor.

Ünlü İngiliz müzik grubu Beatles için ‘Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' isimli albümün kapağını tasarlayan Valeri Adami ve Peter Blake'in, Macallan firmasndan gelen talep üzerine etiket hazırladıkları biliniyor