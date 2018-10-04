Katalonya Başkanı Rusya, Çin ve diğer ülkelerden destek istedi

Katalonya Özerk Yönetimi'nin ayrılıkçı Başkanı Quim Torra, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e bir mektup yazarak bölgenin bağımsızlık talebi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar için 'acilen arabuluculu bir diyalog' isteğini iletti. Mektubun kopyaları Rusya ve Çin'in de aralarında olduğu 43 ülke ve bölgenin liderlerine de iletildi.

© REUTERS / Hannibal Hanschke Katalan liderden İspanya hükümetine rest: Desteği çekeriz

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Quim Torra bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan bir bağımsızlık referandumu yapılabilmesi için diğer ülkelerden destek arayışına girdi.

Torra'nın İspanya hükümetine, Katalonya'nın bağımsızlık isteği konusunda yabancı ülkelerin arabuluculuğunu tavsiye eden mektubu Katalan basını tarafından yayımlandı.

Söz konusu mektubun kopyaları da aralarında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ında yer aldığı 43 ülke ve bölgenin liderine de iletildi.

Katalan hükümetinden br kaynak mektubun Putin, Şi ve Trump'a gönderilme nedeninin bu ülkelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olması nedeniyle olduğunu da belirtti. Ancak BMGK'nın daimi üyelerinden Fransa'ya bu mektup iletilmedi.

Mektupta Torra, özerk bölgenin bağımsızlık isteği konusunda resmen İspanya hükümetinden 'olabildiğince hızlı şekilde arabuluculu diyaloğa girilmesini' talep etti. Torra buna gerekçe olarak da taraflar arasındaki farkın 'kapatılamaz' olmasını gösterdi.

İngilizce olarak yazılan 26 Eylül tarihli mektupta Torra "Bu önemli diyalog sürecini kolaylaştırmak için siz bir ya da daha fazla kurumsal arabulucuyu ve gözlemciyi önermek isteyebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TORRA TUTUKLANAN KATALAN LİDERLERİN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ

© REUTERS / Enrique Calvo İspanya, Katalan referandumunun sene-i devriyesini idrak etti

Katalonya'nın bağımsızlık girişimi geçen sene İspanya'da büyük bir siyasi kriz yaratmıştı.

Katalan ayrılıkçı liderler geçen sene 37 Ekim'de tek taraflı olarak İspanya'dan bağımsızlık ilan etmiş, İspanya'nın muhafazakar hükümeti bu girişimeözerk bölgenin hükümeti ve parlamaentosunu feshederek yanıt vermişti.

Torra mektubunda geçen sene 1 Ekim'de yapılan ve İpsnya tarafından 'yasa dışı' ilan edilen bağımsızlık referandumundaki rollerinden dolayı tutuklanan Katalan liderlerin serbest bırakılmasını ve haklarındaki suçlamaların düşürülmesini talep etti ve bu durumunun devamının müzakerelere geçilmesini zorlaştıracağını savundu.

Torra, metinde, "Diyalog sürecinin mümkün olduğunca şeffaf olabilmesi için bu mektubu aşağıda listelenen AB ve dünya liderlerine de iletiyorum. Sürecin başarılı olması hem her iki taraf hem de dünya çıkarları açısından açıkça ortadadır. Çünkü durumun düzenli ve barışçıl çözümü, bir Avrupa krizini önlemek için kalan tek yoldur" ifadesini kullandı.

SANCHEZ BAĞIMSIZLIK REFERANDUMUNA KARŞI

© AFP 2018 / LLUIS GENE 1 milyon Katalan bağımsızlık için yürüdü

İspanya Başbakanı Sanchez, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi için bir referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna ise karşı çıkmıştı.

Torra ise 1 Ekim bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde yaptığı açıklamada, bağlayıcı ve uluslararası tanınırlığı olan bir bağımsızlık referandumu için Sanchez'e bir ay süre vermiş, aksi halde azınlık hükümetine olan desteklerini çekecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İspanya Anayasa Mahkemesinin, yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senato'nun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri, ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu. Haklarında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve bazı eski bakan veya siyasetçiler, Belçika, İskoçya ve İsviçre'ye giderken, 9 eski hükümet üyesi ise halen tutuklu bulunuyor.