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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

    Stoltenberg’den İngiltere ve Hollanda’ya destek: Rusya, siber saldırıları durdursun

    © REUTERS / Francois Lenoir
    Avrupa
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere ve Hollanda’nın Rusya’nın parmağı olduğunu iddia ettiği siber saldırılarla mücadele için İttifak’ın savunmasını güçlendirme sözü verdi ve Rusya’ya ‘pervasız’ davranışlarına son verme çağrısı yaptı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Stoltenberg'den Rusya mesajı: Sorumsuz davranışlara son verin
    İngiltere ve Hollanda'nın Rusya'nın bilgisayar ağlarına siber saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmesine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den destek geldi.

    NATO savunma bakanlarının siber alanda savunma becerilerini arttırma konusunu görüşmek için bir araya geldiği toplantıda konuşan Stoltenberg, "Rusya komşularına karşı güç kullanma, seçim süreçlerine müdahale ve geniş kapsamlı dezenformasyon kampanyaları gibi pervasız davranışlarına son vermeli"açıklamasında bulundu.

    Stoltenberg, "NATO siber ortamdaki de dahil tüm hibrit tehlikelere karşı kararlılığını ve savunmasını arttıracak" ifadelerini kullandı.

    Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi Direktörü General Onno Eichelsheim ve İngiltere'nin Hollanda Büyükelçisi Peter Wilson
    © REUTERS / Piroschka van de Wouw
    Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti
    BİJLEVED: SİBER SALDIRININ ARKASINDA GRU VAR

    Hollanda, Nisan ayında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW) hedef aldığı iddiasıyla 4 Rus istihbarat subayını sınırdışı etmişti.

    Siber saldırının arkasında Rus askeri istihbarat servisi GRU'nun olduğunu iddia eden Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, saldırının önlenmesi için yürütülen operasyona İngiliz istihbaratının da yardımcı olduğunu belirtti. Bijleved, saldırının 13 Nisan'da önlendiğini ve diplomatik pasaportlara sahip olduğunu ileri sürdüğü bu kişilerin OPCW'nin Lahey'deki binasının çevresinin fotoğraflarını çektiğini söyledi.

    İddiaya göre, Rus istihbarat subayları 13 Nisan'da binanın ofisinin yanına araç park etti. Araçta kurumun Wi-Fi ağını hackleyebilecek yüksek teknolojili bir teçhizat vardı.

    Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova
    © Sputnik / Alexey Kudenko
    Zaharova: İngiltere'nin Rus istihbaratına yönelik siber saldırı suçlamaları asılsız
    EİCHELSHEİM: AJANLAR TATİL İÇİN DEĞİL, GÖREV İCABI ORADAYDI

    Basın toplantısında konuşan Hollandalı Orgeneral Onno Eichelsheim da bahsi geçen Rusya vatandaşlarının ‘tatilde' olmadıklarını ve aralarından birinin 23.000 dolar nakdi olduğu iddiasında bulundu.

    'MOSKOVA'YA YÖNELİK CASUS MANYAKLIĞI'

    Rusya Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalanlarken, suçlamaları, Moskova'ya yönelik ‘casus manyaklığı' olarak nitelendirmişti.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Rus istihbarat servisi GRU'nun İngiltere ve Batı'daki başka ülkelerdeki siber saldırıların sorumlusu olduğunu iddia etmişti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu suçlamaların ‘zengin bir hayal gücünün' ürünü olduğunu ifade etmişti.

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    Etiketler:
    Stoltenberg, İngiltere ve Hollanda'nın Rusya'nın bilgisayar ağlarına siber saldırı gerçekleştirdiğini iddialarına destek verdi, NATO, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), GRU, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, Hollandalı Orgeneral Onno Eichelsheim, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere, Hollanda, Rusya
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