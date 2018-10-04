Stoltenberg’den İngiltere ve Hollanda’ya destek: Rusya, siber saldırıları durdursun

NATO savunma bakanlarının siber alanda savunma becerilerini arttırma konusunu görüşmek için bir araya geldiği toplantıda konuşan Stoltenberg, "Rusya komşularına karşı güç kullanma, seçim süreçlerine müdahale ve geniş kapsamlı dezenformasyon kampanyaları gibi pervasız davranışlarına son vermeli"açıklamasında bulundu.
Stoltenberg, "NATO siber ortamdaki de dahil tüm hibrit tehlikelere karşı kararlılığını ve savunmasını arttıracak" ifadelerini kullandı.
Hollanda, Nisan ayında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW) hedef aldığı iddiasıyla 4 Rus istihbarat subayını sınırdışı etmişti.
Siber saldırının arkasında Rus askeri istihbarat servisi GRU'nun olduğunu iddia eden Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, saldırının önlenmesi için yürütülen operasyona İngiliz istihbaratının da yardımcı olduğunu belirtti. Bijleved, saldırının 13 Nisan'da önlendiğini ve diplomatik pasaportlara sahip olduğunu ileri sürdüğü bu kişilerin OPCW'nin Lahey'deki binasının çevresinin fotoğraflarını çektiğini söyledi.
İddiaya göre, Rus istihbarat subayları 13 Nisan'da binanın ofisinin yanına araç park etti. Araçta kurumun Wi-Fi ağını hackleyebilecek yüksek teknolojili bir teçhizat vardı.
Basın toplantısında konuşan Hollandalı Orgeneral Onno Eichelsheim da bahsi geçen Rusya vatandaşlarının ‘tatilde' olmadıklarını ve aralarından birinin 23.000 dolar nakdi olduğu iddiasında bulundu.
'MOSKOVA'YA YÖNELİK CASUS MANYAKLIĞI'
Rusya Dışişleri Bakanlığı iddiaları yalanlarken, suçlamaları, Moskova'ya yönelik ‘casus manyaklığı' olarak nitelendirmişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Rus istihbarat servisi GRU'nun İngiltere ve Batı'daki başka ülkelerdeki siber saldırıların sorumlusu olduğunu iddia etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da bu suçlamaların ‘zengin bir hayal gücünün' ürünü olduğunu ifade etmişti.
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