Interpol'ün Çinli başkanı kayıp

Fransız polisi, Uluslararası Polis Teşkilâtı'nın (INTERPOL) başkanı Meng Hongwei'in kaybolmasıyla ilgili olarak soruşturma başlattığını duyurdu.

Fransız polisi Uluslararası Polis Teşkilâtı'nın (INTERPOL) Çinli başkanı Meng Hongwei'in eylül sonundan bu yana kayıp olduğunu ve Meng'in eşinin, kocasının kaybolduğunu bildirmesi sonucu soruşturma başlattığını duyurdu.

'EYLÜL SONUNDA ÇİN'E GİDEN MENG'DEN HABER ALINAMIYOR'

Polis kaynakları Interpol'ün merkezinin de bulunduğu Lyon kentinde yaşayan Meng'in eşinin, kocasının eylül sonunda Çin'e yaptığı seyahatten beri haber alamadığını söylediğini aktardı.

Interpol ise konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Interpol'ün internet sitesindeki verilere göre Meng daha önce Çin Kamu Güvenliği Bakanı'nın yardımcısıydı.

Interpol'ün başına 2016'da seçilen Meng'in görev süresi 2020'de sona eriyor.