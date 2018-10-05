Macron'la poz veren genç, kokain çetesinin lideriyle bağlantılı çıktı

Gençlerin Cumhurbaşkanı'nın yanında üstleri çıplak durması ve fotoğraf çektirdikleri sırada gençlerden birinin orta parmak hareketi yapması Fransız kamuoyu ve siyasetinde tartışma yaratmıştı.
Hatta cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda Macron'a kaybetmiş olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, fotoğrafı paylaşırken ''Yaşadığımız öfkeyi anlatamaya kelimeler yetmiyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil'' yorumunda bulunmuştu.
🤔 Réaulf Flemming tente d'expliquer le doigt d'honneur de son cousin sur sa photo avec le président Macron… https://t.co/rVW2Cf9x3y— Le Figaro (@Le_Figaro) October 2, 2018
Le Parisien gazetesi haberinde gençlerden biri olan 22 yaşındaki Reaulf Flemming'in (başında siyah şapka olan) geçmişi hakkında bazı yeni bilgileri okuyucularına duyurdu.
Flemming Macron'la görüştüğü sırada kanunla sorun yaşadığını ve bir süre hapis yattığını söylemiş, Macron da gence sakin bir şekilde sorunlu geçmişini arkada bırakmasını, adadaki yaraları sarma çalışmalarına katılmasını tavsiye etmiş ve moral vermişti.
Ancak gazete Flemming'in Güney Amerika ülkesi Guyana'dan gelen kokain pazarını kontrol eden silahlı çetenin liderinin akrabası olduğunu yazdı. Flemming'in 2015'te soygun suçundan tutuklandığı ve 5 yıl ceza aldığı, kısa süre önce de serbest kaldığı belirtildi.
Antilles: l’autre photo du braqueur qui a posé avec Macron https://t.co/0hcVpgChI8 #Rediff https://t.co/0hcVpgChI8— Le Parisien (@le_Parisien) October 3, 2018
'EL HAREKETİ MACRON'A YÖNELİK DEĞİLDİ'
Le Parisien'e konuşan Flemming kuzeninin el hareketinin 'Macron'a değil, kendilerini Macron'un yanında görmekten hoşlanmayanlara yönelik olduğunu' söyledi.
Flemming "O anda kuzenim o hareketi tarz olsun diye yaptı. Orta parmak hareketinin iyi bir şey olmadığını biliyorum. Ama hareket Cumhurbaşkanı'na yönelik değildi. O (kuzenim) bunu, bizim hayatta ilerlememizi istemeyenlere, bizi Macron'un yanında görmekten hoşlanmayanlara karşı yaptı" dedi.
'CUMHURBAŞKANI BİZİM İÇİN BÜYÜK ABİ GİBİ'
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