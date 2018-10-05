Kayıt
16:09 05 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayipler'deki kasırgazede Saint Martin adasını ziyaretinde konuştuğu Reaulf Flemming adlı genç

    Macron'la poz veren genç, kokain çetesinin lideriyle bağlantılı çıktı

    © REUTERS / Eliot Blondet
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla kaynaştığı sırada konuştuğu ve birlikte çektirdikleri fotoğraftaki orta parmak işareti nedeniyle ülkede polemik konusu olan üstü çıplak gençlerden Reaulf Flemming'in bir kokain kaçakçısı çetesinin lideriyle akrabalık bağı olduğu ortaya çıktı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Karayipler'deki kasırgazede Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla kaynaşması olay oldu.
    © REUTERS / Eliot Blondet
    Fransa bu kareyi konuşuyor: Macron, el hareketi yapan üstü çıplak gençlerle poz verdi
    Fransız medyasında  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de Irma kasırgasının vurduğu Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde üstü çıplak iki gençle çektirdiği pozlar yankısını sürdürüyor.

    Gençlerin Cumhurbaşkanı'nın yanında üstleri çıplak durması ve  fotoğraf çektirdikleri sırada gençlerden birinin orta parmak hareketi yapması Fransız kamuoyu ve siyasetinde tartışma yaratmıştı. 

    Hatta cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda Macron'a kaybetmiş olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, fotoğrafı paylaşırken ''Yaşadığımız öfkeyi anlatamaya kelimeler yetmiyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil'' yorumunda bulunmuştu.

    Le Parisien gazetesi haberinde gençlerden biri olan 22 yaşındaki Reaulf Flemming'in (başında siyah şapka olan)  geçmişi hakkında bazı yeni bilgileri okuyucularına duyurdu.

    Flemming Macron'la görüştüğü sırada kanunla sorun yaşadığını ve bir süre hapis yattığını söylemiş, Macron da gence sakin bir şekilde sorunlu geçmişini arkada bırakmasını, adadaki yaraları sarma çalışmalarına katılmasını tavsiye etmiş ve moral vermişti.

    Ancak gazete Flemming'in Güney Amerika ülkesi Guyana'dan gelen kokain pazarını kontrol eden silahlı çetenin liderinin akrabası olduğunu yazdı. Flemming'in 2015'te soygun suçundan tutuklandığı ve 5 yıl ceza aldığı, kısa süre önce de serbest kaldığı belirtildi.

    'EL HAREKETİ MACRON'A YÖNELİK DEĞİLDİ'

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nı ziyaret edenlerle selfie çektirdi
    © AFP 2018 / Anne-Christine POUJOULAT
    Macron'dan işsizlikten şikayet eden gence: Yolun karşısına geçsem sana iş bulurum
    Diğer yandan Macron'la çekilen fotoğraftaki orta parmak hareketini yapan gencin de Flemming'in 19 yaşındaki kuzeni Dimitri olduğu belirtildi.

    Le Parisien'e konuşan Flemming kuzeninin el hareketinin 'Macron'a değil, kendilerini Macron'un yanında görmekten hoşlanmayanlara yönelik olduğunu' söyledi.

    Flemming "O anda kuzenim o hareketi tarz olsun diye yaptı. Orta parmak hareketinin iyi bir şey olmadığını biliyorum. Ama hareket Cumhurbaşkanı'na yönelik değildi. O (kuzenim) bunu, bizim hayatta ilerlememizi istemeyenlere, bizi Macron'un yanında görmekten hoşlanmayanlara karşı yaptı" dedi.

    'CUMHURBAŞKANI BİZİM İÇİN BÜYÜK ABİ GİBİ'

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Charles Platiau
    Macron, kendisine 'Ne haber Manu?' diyen genci azarladı: 'Cumhurbaşkanı' diyeceksin
    "Sanırım kuzenim herkes bunun hakkında konuştuğu ve cumhurbaşkanına bu olay sorun yarattığı için pişman. Cumhurbaşkanı bizim için büyük abi gibi. Onu çok seviyoruz, o iyi biri" diyen Flemming " O yanımıza geldiğinde bir sürpriz oldu. Beklemiyorduk. Sanki Tanrı gönderdi. Tanrı burada iyi olmayan çok şeyi görüyor. Burada neler olduğunu görmek için gelmesinden çok mutlu olduk. Görüşmeden sonra kendimi iyi hissettim. Onu ilk kez görüyordum ve onunla konuşabildim. Bana iş bulmamda ve hasta anneme yardım edebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı bana büyük bir motivasyon verdi. Bu adadan çıkmak istememi bile sağladı. Tesisatçılık yapmak isterim. Eğer eğitimini alabilirsem bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

    İlgili konular:

    Macron'un 'Yolun karşısına geçsem sana iş bulurum' diye payladığı işsiz genç otobüs şoförü oldu
    Macron'un 'Yolun karşısına geçsem sana iş bulurum' diye azarladığı işsiz geçten yanıt: Sözlerini sindirmek zor
    Etiketler:
    Orta parmak, Kokain, uyuşturucu çetesi, Reaulf Flemming, Emmanuel Macron, Saint-Martin Adası, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’ndeki İç Kale’de bulunan Hz. Süleyman Camii ve ‘27 Şehit Sahabe Türbeleri’
    ‘Günahtır’ uyarılarına rağmen yüzyıllardır süren bir gelenek
    Karikatür
    Pentagon: Rusya’nın Suriye’ye S-300 sevkiyatı, ‘sorumsuzca bir adım’
    Bildiğinizden başka bir Suriye
    'Başka' bir Suriye: Yıkıntılardan turizme
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet