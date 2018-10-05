Macron'la poz veren genç, kokain çetesinin lideriyle bağlantılı çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla kaynaştığı sırada konuştuğu ve birlikte çektirdikleri fotoğraftaki orta parmak işareti nedeniyle ülkede polemik konusu olan üstü çıplak gençlerden Reaulf Flemming'in bir kokain kaçakçısı çetesinin lideriyle akrabalık bağı olduğu ortaya çıktı.

© REUTERS / Eliot Blondet Fransa bu kareyi konuşuyor: Macron, el hareketi yapan üstü çıplak gençlerle poz verdi

Fransız medyasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'de Irma kasırgasının vurduğu Karayipler'deki Saint Martin adasını ziyaretinde üstü çıplak iki gençle çektirdiği pozlar yankısını sürdürüyor.

Gençlerin Cumhurbaşkanı'nın yanında üstleri çıplak durması ve fotoğraf çektirdikleri sırada gençlerden birinin orta parmak hareketi yapması Fransız kamuoyu ve siyasetinde tartışma yaratmıştı.

Hatta cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda Macron'a kaybetmiş olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, fotoğrafı paylaşırken ''Yaşadığımız öfkeyi anlatamaya kelimeler yetmiyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil'' yorumunda bulunmuştu.

🤔 Réaulf Flemming tente d'expliquer le doigt d'honneur de son cousin sur sa photo avec le président Macron… https://t.co/rVW2Cf9x3y — Le Figaro (@Le_Figaro) October 2, 2018

​ Le Parisien gazetesi haberinde gençlerden biri olan 22 yaşındaki Reaulf Flemming'in (başında siyah şapka olan) geçmişi hakkında bazı yeni bilgileri okuyucularına duyurdu.

Flemming Macron'la görüştüğü sırada kanunla sorun yaşadığını ve bir süre hapis yattığını söylemiş, Macron da gence sakin bir şekilde sorunlu geçmişini arkada bırakmasını, adadaki yaraları sarma çalışmalarına katılmasını tavsiye etmiş ve moral vermişti.

Ancak gazete Flemming'in Güney Amerika ülkesi Guyana'dan gelen kokain pazarını kontrol eden silahlı çetenin liderinin akrabası olduğunu yazdı. Flemming'in 2015'te soygun suçundan tutuklandığı ve 5 yıl ceza aldığı, kısa süre önce de serbest kaldığı belirtildi.

'EL HAREKETİ MACRON'A YÖNELİK DEĞİLDİ'

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Diğer yandan Macron'la çekilen fotoğraftaki orta parmak hareketini yapan gencin de Flemming'in 19 yaşındaki kuzeni Dimitri olduğu belirtildi.

Le Parisien'e konuşan Flemming kuzeninin el hareketinin 'Macron'a değil, kendilerini Macron'un yanında görmekten hoşlanmayanlara yönelik olduğunu' söyledi.

Flemming "O anda kuzenim o hareketi tarz olsun diye yaptı. Orta parmak hareketinin iyi bir şey olmadığını biliyorum. Ama hareket Cumhurbaşkanı'na yönelik değildi. O (kuzenim) bunu, bizim hayatta ilerlememizi istemeyenlere, bizi Macron'un yanında görmekten hoşlanmayanlara karşı yaptı" dedi.

'CUMHURBAŞKANI BİZİM İÇİN BÜYÜK ABİ GİBİ'

"Sanırım kuzenim herkes bunun hakkında konuştuğu ve cumhurbaşkanına bu olay sorun yarattığı için pişman. Cumhurbaşkanı bizim için büyük abi gibi. Onu çok seviyoruz, o iyi biri" diyen Flemming " O yanımıza geldiğinde bir sürpriz oldu. Beklemiyorduk. Sanki Tanrı gönderdi. Tanrı burada iyi olmayan çok şeyi görüyor. Burada neler olduğunu görmek için gelmesinden çok mutlu olduk. Görüşmeden sonra kendimi iyi hissettim. Onu ilk kez görüyordum ve onunla konuşabildim. Bana iş bulmamda ve hasta anneme yardım edebileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı bana büyük bir motivasyon verdi. Bu adadan çıkmak istememi bile sağladı. Tesisatçılık yapmak isterim. Eğer eğitimini alabilirsem bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.