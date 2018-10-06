Almanya'da çevreciler kazandı: Ağaçların kesilmesine yürütmeyi durdurma kararı verildi

Kuzey Ren Vestfalya İdare Yüksek Mahkemesi, kömür madenini genişletmek için sürekli küçültülen Hambach Ormanı'nda ağaçların kesimine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DW'nin haberine göre Münster'deki mahkeme, Almanya Çevre ve Doğa Koruma Birliği'nin (BUND) şikâyeti ile ilgili incelemenin sürdüğünü ve inceleme sonuçlanana kadar Alman enerji devi RWE'nin ormanda ağaç kesimi yapamayacağına hükmetti. Mahkeme kararında, ağaçlara zarar vermediği müddetçe RWE'nin madenden kömür çıkarmaya devam edebileceği kaydedildi. Kuzey Ren Vestfalya İdare Yüksek Mahkemesi böylece Köln İdare Mahkemesi'nin konuyla ilgili daha önce verdiği kararı bozmuş oldu.

MAHKEME PROTESTOYA YASAĞI KALDIRDI

Öte yandan Aachen polisi, Hambach Ormanı'nda kalan ağaçların kesilmemesi için çevrecilerin Cumartesi günü ormanda düzenlemek istediği protesto gösterisini yasakladı. Polis karara güvenliği gerekçe göstererek "İlgili yerel güvenlik makamları kamu güvenliği açısından ciddi tehlike görmektedir" açıklaması yaptı.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Almanya'da çevreciler, asırlık ağaçlar için 4 gündür eylemde

Alman çevre örgütü BUND ise yasağa karşı hukuk yollarını kullanacaklarını duyurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren Aachen İdare Mahkemesi, polisin getirdiği protesto yasağını kaldırdı. Aachen polisi de mahkemenin kararına uyacağını açıkladı.

20 BİN KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

"Ormanı kurtaralım! Kömürü durduralım!" (Wald retten! Kohle stoppen!) sloganıyla düzenlenecek gösteriye yaklaşık 20 bin kişinin katılması bekleniyor.

BUND Sözcüsü Dirk Jansen, mahkemenin yasak kararını kaldırmasından önce dpa'ya yaptığı açıklamada "Gösteri hakkımızın çirkin bir biçimde kısıtlanmasına karşı kendimizi koruyacağız" dedi. Jansen kararla ilgili olarak Aachen İdare Mahkemesi'ne ve Federal Anayasa Mahkemesi'ne hızlıca şikâyette bulunacaklarını söyledi. "Cumartesi günü binlerce insanın barışçıl bir biçimde gösteri yapacağından eminiz" diyen Jansen "Hambach Ormanı'na doğru daha şimdiden birçok karavan yola çıktı" ifadesini kullandı.

TOPRAK SAHİPLERİNİN ALAN VERMEMESİ

© AA / Aachen polisi Alman polisinden çevrecilere müdahale

Aachen polisi yaptığı açıklamada güvenlik sorununu, toprak sahiplerinin bir alan sunmak istememesine ve toplanma alanının sürekli değişmesine dayandırmıştı. Açıklamada "Gerekli olan güvenlik konsepti de dolayısıyla vakitlice sunulamamaktadır" denilmişti. BUND Sözcüsü Dirk Jansen de ne ormanın sahibi olan enerji şirketi RWE'nin ne de yerel çiftçilerin protesto gösterisi için alan vermek istediğini söylemişti.

Yeşiller Meclis Grup Başkanvekili Oliver Krischer durumdan RWE'yi sorumlu tutmuştu. Krischer "Hambach Ormanı'nın çevresinde büyük gösterilerin düzenlenebileceği devasa alanlar var. Ama tüm bu alanlar RWE'ye ait. RWE CEO'su Rolf Martin Schmitz'in kömüre karşı barışçıl protestoları açıkça hoş karşıladığını söylemesi ancak somutta buna engel olması bir alaycılık" demişti.

Sol Parti milletvekili Lorenz Gösta Beutin de Aachen Polisi'nin kararını eleştirmişti. Beutin "Gösteri yasağı, Aachen Polisi'nin demokratik olmayan ve kasıtlı çıkardığı bir zorluk, gerekçeler bahaneden ibaret ve mahkemenin yapacağı inceleme karşısında da dayanıklı değiller" ifadesini kullanmıştı.

TAHLİYEYE KATILAN FİRMALARIN ARAÇLARI KUNDAKLANDI

© Sputnik / Andrey Stenin Gezi Parkı eylemlerinin bayrakçısı 5 yıl sonra beraat etti

Hambach Ormanı'na polisin düzenlediği tahliye operasyonu sırasında kullanılan vinçleri sağlayan firmanın Düsseldorf Holthausen'daki iş sahasında bulunan bir vinç kundaklandı. Ayrıca tahliye işlemleri sırasında kullanılan aydınlatma kulelerini tedarik eden firmanın Willich'teki şubesinde yangın çıktı. İki olayın Hambach Ormanı'nın tahliyesi ile ilgili olduğu sanılıyor. Savcılık olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Kuzey Ren Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul Rheinische Post gazetesine konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Reul, "RWE için çalışan şirketlerin tehdit edilmesi ve saldırılara maruz kalması gerginliğin azaltılmasıyla hiçbir biçimde bağdaşmıyor" dedi. Reul "Bu tür saldırıların benim açımdan artık barışçıl protestoyla herhangi bir ilişkisi yok. Bunlar suçludurlar ve onlara öyle de davranılacak" diye konuştu.

Hambach Ormanı'nda ağaçların kesilmesini protesto eden aktivistlerin bulunduğu son ağaç evin tahliyesi ekim ayı başında tamamlanmıştı. Ormandaki ağaç evleri tahliye etmek için polisin yaptığı operasyon esnasında bir gazeteci hayatını kaybetmişti.