Financial Times'tan yeni iddia: Rus ajanlar İngiltere'deki Islam Channel'ı hackledi

Gazeteye göre, Rus ajanlar İngiltere'de yayın yapan Islam Channel isimli bir televizyonu hackledi.
Kanaldan ismi belirtilmeyen bir sözcü, kurumun üst düzey yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı'nın kendileriyle iletişime geçene kadar durumdan haberdar olmadıklarını iddia etti.
Kaynak "Bizimle başka bir ajans üzerinden iletişime geçildi ve IT altyapımıza siber saldırı gerçekleştiği bilgisi verildi" dedi.
İddiaya göre, ismi belirtilmeyen bu ajans, Islam Channel'a devlet düzeyinde bir siber saldırıya maruz kaldıklarını bildirdi. Sebebi bilinmeyen saldırının etkisinden kurtulmak da birkaç ay aldı.
Kaynak "Kontrol tamamen onlardaydı. Yaptığımız her şeyi görebiliyorlardı. Haftalarca e-posta gönderip alamadık. Güçsüz hissediyorduk" dedi.
Londra daha önce Rus istihbarat servisinin 'neredeyse kesin olarak' İngiltere ve başka ülkelerdeki siyasi kuruluşlara, basın kuruluşlarına ve altyapılara bir dizi siber saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.
Hollanda da, nisan ayında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW) siber saldırı ile hedef aldığı iddiasıyla 4 Rus istihbarat subayını sınırdışı etmişti. ABD ve Almanya'dan da benzer suçlamalar gelmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanlarken, suçlamaları Moskova'ya yönelik 'casus manyaklığı' olarak nitelendirmişti.
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