Financial Times'tan yeni iddia: Rus ajanlar İngiltere'deki Islam Channel'ı hackledi

İngiltere, Hollanda, ABD ve Almanya'nın Rusya'ya yönelik hackleme faaliyetleri suçlamalarından sonra Financial Times'ın haberinde Rus istihbarat servisi GRU'ya bağlı ajanların 2015'te İngiltere merkezli Islam Channel isimli küçük bir televizyonu hacklediği ileri sürüldü.

© AP Photo / Michael Sohn Rusya’ya karşı bir siber saldırı suçlaması da Almanya'dan geldi

İngiltere, ABD, Hollanda ve son olarak Almanya'nın, GRU'dan Rus ajanların siber saldırı gerçekleştirdiği suçlamaları yöneltmesinin ardından, Financial Times'tan ek bir suçlama daha geldi.

Gazeteye göre, Rus ajanlar İngiltere'de yayın yapan Islam Channel isimli bir televizyonu hackledi.

Kanaldan ismi belirtilmeyen bir sözcü, kurumun üst düzey yöneticilerinin İçişleri Bakanlığı'nın kendileriyle iletişime geçene kadar durumdan haberdar olmadıklarını iddia etti.

Kaynak "Bizimle başka bir ajans üzerinden iletişime geçildi ve IT altyapımıza siber saldırı gerçekleştiği bilgisi verildi" dedi.

İddiaya göre, ismi belirtilmeyen bu ajans, Islam Channel'a devlet düzeyinde bir siber saldırıya maruz kaldıklarını bildirdi. Sebebi bilinmeyen saldırının etkisinden kurtulmak da birkaç ay aldı.

Kaynak "Kontrol tamamen onlardaydı. Yaptığımız her şeyi görebiliyorlardı. Haftalarca e-posta gönderip alamadık. Güçsüz hissediyorduk" dedi.

Londra daha önce Rus istihbarat servisinin 'neredeyse kesin olarak' İngiltere ve başka ülkelerdeki siyasi kuruluşlara, basın kuruluşlarına ve altyapılara bir dizi siber saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Hollanda da, nisan ayında Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nü (OPCW) siber saldırı ile hedef aldığı iddiasıyla 4 Rus istihbarat subayını sınırdışı etmişti. ABD ve Almanya'dan da benzer suçlamalar gelmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise iddiaları yalanlarken, suçlamaları Moskova'ya yönelik 'casus manyaklığı' olarak nitelendirmişti.