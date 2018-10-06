Siber saldırı suçlamalarına rağmen Juncker, Rusya ile diyalogdan yana

Rusya'ya yönelik bazı Avrupa ülkelerinden gelen siber saldırı suçlamalarına rağmen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Moskova ile diyaloğun sürdürülmesi çağrısı yaptı.

İngiltere, Almanya ve Hollanda Rus istihbarat ajansı GRU'ya bağlı ajanların Avrupa ülkelerinde hackleme faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

Ancak iddialara rağmen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, güvenlik sebebiyle Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi ve kısmen birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.

Juncker "Hollanda'daki olayla (siber saldırı iddiası) ilgili eleştiride bulunsam da Rusya ile tartışmaya hazır değilim" dedi.

Juncker'in açıklamaları Rus ajanların Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) yönelik hackleme girişiminde bulunduğu suçlamaları nedeniyle Hollanda'nın Rusya Büyükelçisi'nin Rus Dışişleri'ne çağrıldığının belirtilmesinin ardından geldi.

Hollanda, OPCW'yi siber saldırı ile hedef aldığı iddiasıyla 4 Rus istihbarat subayını sınırdışı etmişti. Londra da Rus istihbarat servisinin 'neredeyse kesin olarak' İngiltere ve başka ülkelerdeki siyasi kuruluşlara, basın kuruluşlarına ve altyapılara bir dizi siber saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti. ABD ve Almanya'dan da benzer suçlamalar gelmişti.