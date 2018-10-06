Hollanda İstihbarat Servisi: GRU en iyi istihbarat servislerinden biridir

'AÇIK TEHDİT'
"Reytingleri pek sevmem, ama GRU, bu alanda en üst sıralarda yer alıyor" diyen Eichelsheim, Rus askeri istihbarat servisinin 'açık tehdit' olduğunu iddia etti.
KSYÖ'YE SİBER SALDIRI VAKASI
4 Ekim'de Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW) uzmanlarının Batı'nın köstebeği olan eski GRU ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi olayını soruşturdukları sırada örgüt binasının bilgisayar sisteminin siber saldırıya uğradığı iddia edilmişti.
Açıklamada siber saldırıya karıştığı öne sürülen 4 GRU subayının sınırdışı edildiği duyurulmuştu.
YİNE RUSYA VATANDAŞLARI
Hollandalı yetkilere göre GRU çalışanı 4 Rus vatandaşının isimleri şöyle: Aleksey Morenets, Yevgeniy Serebryakov, Oleg Sotnikov ve Aleksey Mişin.
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