Hollanda İstihbarat Servisi: GRU en iyi istihbarat servislerinden biridir

İngiltere'nin Skripal vakası ve diğer Batılı ülkelerin bazı kurumlara yönelik siber saldırılarla ilgili iddiaların odağına oturttuğu Rusya askeri istihbarat servisi GRU ile ilgili Hollanda İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Onno Eichelsheim'dan açıklamalar geldi.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw Hollanda, OPCW'ye siber saldırı düzenlemekle suçladığı 4 Rus vatandaşını sınır dışı etti

Reuters'e röportaj veren Hollanda İstihbarat ve Güvenlik Servisi Başkanı Onno Eichelsheim, Rus askeri istihbarat servisi GRU'nun dünyanın en iyi istihbarat servislerinden biri olduğunu söyledi.

'AÇIK TEHDİT'

"Reytingleri pek sevmem, ama GRU, bu alanda en üst sıralarda yer alıyor" diyen Eichelsheim, Rus askeri istihbarat servisinin 'açık tehdit' olduğunu iddia etti.

KSYÖ'YE SİBER SALDIRI VAKASI

4 Ekim'de Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ/OPCW) uzmanlarının Batı'nın köstebeği olan eski GRU ajanı Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi olayını soruşturdukları sırada örgüt binasının bilgisayar sisteminin siber saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Açıklamada siber saldırıya karıştığı öne sürülen 4 GRU subayının sınırdışı edildiği duyurulmuştu.

YİNE RUSYA VATANDAŞLARI

Hollandalı yetkilere göre GRU çalışanı 4 Rus vatandaşının isimleri şöyle: Aleksey Morenets, Yevgeniy Serebryakov, Oleg Sotnikov ve Aleksey Mişin.