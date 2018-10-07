'İngilizce konuşan eğitmenler sabotaj ve saldırı amacıyla Donbass'taki temas hattında'

Gazetecilere bilgi veren Lugansk Halk Cumhuriyeti Emniyet Sözcüsü Andrey Maroçko, "59. motorlu piyade tugayı sorumluluğu altındaki Schastiye yerleşim alanında, İngilizce konuşan 15 kişilik yabancı eğitmen ve paralı asker grubu tespit edildi" dedi.
ÇATIŞMALAR 10 BİNDEN FAZLA CAN ALDI
Ukrayna, Nisan 2014'te tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne karşı askeri operasyon yürütüyor.
Birleşmiş Miletler (BM) verilerine göre bölgedeki çatışmalar sonucunda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)