Kuzey Akımı 2’nin boru döşeme çalışmalarına 2. gemi de katıldı

Açıklamaya göre Audacia, Almanya’nın ulusal sularından geçecek doğalgaz boru hattının 2 kolu için 30 kilometrelik hendeğin bitiş noktasında çalışmalara başladı. Gemi, güzergâhın daha derin olan kısmında 38 kilometre uzunluğundaki bölümünün borularını döşemesi bekleniyor. İlk kolun inşasını tamamladıktan sonra Audacia başladığı noktaya dönüp 2. kolun yapımına devam edecek.
Programa göre çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek. Şu anda Nord Stream 2 AG şirketi, sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor.
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