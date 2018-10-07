Kuzey Akımı 2’nin boru döşeme çalışmalarına 2. gemi de katıldı

Kuzey Akımı 2 projesinin işleticisi olan Nord Stream 2 AG şirketi, doğalgaz boru hattının Almanya’daki bölümünde yapılan çalışmalara 2. geminin de katıldığını bildirdi.

Şirketin yaptığı açıklamada, Allseas şirketine ait boru döşeme gemisinin, şu anda Castoro Dieci (C10) gemisinin çalıştığı bölgedeki inşaat çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre Audacia, Almanya’nın ulusal sularından geçecek doğalgaz boru hattının 2 kolu için 30 kilometrelik hendeğin bitiş noktasında çalışmalara başladı. Gemi, güzergâhın daha derin olan kısmında 38 kilometre uzunluğundaki bölümünün borularını döşemesi bekleniyor. İlk kolun inşasını tamamladıktan sonra Audacia başladığı noktaya dönüp 2. kolun yapımına devam edecek.

Programa göre çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kuzey Akımı 2 projesi, Rusya'dan Almanya'ya kadar Baltık Denizi boyunca toplam 55 milyar metreküp kapasite ile iki hatlı bir boru hattının döşenmesini kapsıyor.

Yeni boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka'nın bölgesel veya münhasır ekonomik bölgeleri üzerinden Almanya'ya geçecek. Şu anda Nord Stream 2 AG şirketi, sadece Danimarka'dan inşaat izni bekliyor.