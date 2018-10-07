İtalya'da 'göçmenlere kolaylık sağladığı için' ev hapsine alınan belediye başkanına destek gösterisi

Riace sokaklarında yürüyen göstericiler, Lucano'nun evine ulaştı. Bunun üzerine pencereye çıkan Lucano, göstericileri selamladı.
"Düzensiz göçe kolaylık sağlamak ve çöp toplama hizmetiyle ilgili yasa dışı eylemlerde bulunmakla" suçlanan Lucano, salı günü maliye polisi tarafından tutuklanmış ve ev hapsine alınmıştı.
'ÖRNEK BELEDİYE'
İtalya'da göçmenleri koruyan ve entegrasyonlarını sağlayan belediye olarak dikkati çeken Riace, aşırı sağ görüşlü hükümetin göçmen karşıtı politikalarının tersine aldığı kararlarla, sol görüşlü sivil toplum kuruluşları ve aydınlar tarafından "örnek belediye" olarak gösteriliyor.
Başbakan Yardımcısı Salvini hakkında da İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına ait Diciotti gemisinin kurtardığı göçmenlere 10 gün boyunca karaya çıkma izni vermediği gerekçesiyle "adam kaçırma" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)