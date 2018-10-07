Bosna Hersek halkı sandık başında

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde oy kullanma işlemi başladı.

Ülkede kayıtlı 3 milyon 352 bin 933 seçmen, yerel saat ile 07.00 ile 19.00 (TSİ 08.00-20.00) saatleri arasında oy kullanabilecek.

Bosna Savaşı'nı (1992-1995) sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan karmaşık bir siyasi yapıya sahip Bosna Hersek'teki seçmenler, 518 koltuk için yarışan 7 bin 498 aday arasında tercih yapacak.

Bu arada, devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin belirleneceği seçimlerde, konseydeki 3 üyelik koltuğu için 15 aday yarışıyor.

Boşnak, Sırp ve Hırvatlardan birer ismin seçileceği Konsey üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday bulunuyor.

Dayton Barış Antlaşması sonrası ülkede sekizinci kez yapılan seçimlerde, ulusal parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitedeki parlamentolar ile FBIH içerisindeki 10 kantondaki parlamentoların yeni üyeleri belirlenecek.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK) verilerine göre seçimlere 58 siyasi parti, 34 bağımsız aday ve 36 ittifak katılıyor. Resmi olmayan ilk sonuçların, gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Seçimleri 6 bin 500 gözlemci izliyor.