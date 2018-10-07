Fransa'da festivalde boğanın saldırdığı kadın hayatını kaybetti

BBC'de yer alan habere göre, yarış bitiminde boğaların alanı terk ettiği sırada, boğalardan birinin, izleyicilerin bulunduğu alanla yarış alanını ayıran çiti aşarak izleyicilerin arasında daldığı aktarıldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay anında, kaçma fırsatı bulmayan kadının, boğa tarafından boynuzlandığı ve 3 ila 4 metre havaya atıldığı esnada kafası üzerine düştüğü belirtildi.

Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği talihsiz kadın, helikopter ile bulunduğu alandan tahliye edilirken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bazı görgü tanıklarının aktardığına göre, çiftin kendileriyle birlikte yarışı ön sıradan takip eden izleyiciler tarafından, çitin hemen arkasında durmamaları yönünde uyarılmışlar.

Tipik bir Ortaçağ kenti Aigues-Mortes, her yıl düzenlenen festival kapsamında boğa yarışlarına ve boğa güreşlerine ev sahipliği yapmakta.