İskoçya'da binler bağımsızlık için yürüdü

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da binlerce kişi bağımsızlık referandumunun yeniden yapılması talebinde bulundu.

Theresa May'ın "İskoçya'nın ayrılmak gibi bir talebi yok" sözlerine rağmen yürüyüşe olan yüksek katılım, Londra'nın İskoçya'nın bağımsızlık için iştahlı olmadığı tezini geçersiz kılmışa benziyor.

Tahminlere göre 100 bin civarında İskoç'un katılım gösterdiği tahmin edilen yürüyüşe bağımsızlık ikinci bir bağımsızlık referandumu talebi ve Londra karşıtı sloganlar ve açılan dövizler damga vurdu.

AUOB (Herkes bir bayrağın altında) Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, resmi kaynaklara göre, yürüyüşe katılımın 100 bin civarında olduğunu duyurdu.

#AUOB official attendence figure for #AUOBEdinburgh is at least 100,000 Independence supporters on the march for Scotland's Freedom through Scotland's Capital!

Well done everyone!#EndLondonRule#SaoraibhAlba — All Under One Banner (@AUOBSCOT) October 6, 2018

AUOB isimli oluşumun organizasyonu çerçevesinde gerçekleşen eylem, 2014 yılında gerçekleşen ve İngiltere yanlılarının lehine sonuçlanan referandumdan sonra farklı politik görüşleri bir araya getirerek, ikinci bir bağımsızlık referandumu düzenlenmesini amaçlıyor.

Bir bando ekibinin de eşlik ettiği yürüyüş, birçok renkli ana sahne oldu.

​Saltire Lass isimli bir Twitter kullanıcı ise yürüyüşe katılmayanlara takılarak, "Yürüyüş için müthiş bir gün. Siz BBC mi izliyorsunuz?" sözleri ile yürüyüşe verdiği desteği dile getirdi.

#AUOBEdinbugh It’s a crackin day for a march 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Are ye watching BBC?? pic.twitter.com/3s1MsjfWiT — Saltire_Lass (@LassSaltire) October 6, 2018

​Alex Evans isimli genç bir kullanıcın da, "gitmeye hazırım" yazarak paylaştığı görselde, "Bu gün benim 18. doğum günüm. Bu benim geleceğim" yazan bir döviz taşıdığı görüldü.