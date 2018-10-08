Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün sürecek ziyaretinde, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in yanı sıra Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.
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Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak.
Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştireceği belirtildi. Erdoğan ayrıca Türkiye-Macaristan İş Forumu'na da katılacak.
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