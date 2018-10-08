Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük ziyaret için bugün Macaristan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 gün sürecek ziyaretinde, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in yanı sıra Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar ele alınacak. Ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri, düzensiz göç ve terörizmle mücadele de masadaki diğer başlıklar olacak.

Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile birlikte Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını gerçekleştireceği belirtildi. Erdoğan ayrıca Türkiye-Macaristan İş Forumu'na da katılacak.