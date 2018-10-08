Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci öldürüldü

Son dönemde Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırdığı belirtilen gazeteci Marinova'nın bu araştırmasıyla ilgili öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor. Bulgar yetkililer, Marinova'nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğunu açıkladı. Marinova'nın kafasına vurulup, boğularak öldürüldüğü belirtildi.
Viktoria Marinova, a television reporter who was looking into alleged corruption involving European funds, is now the third journalist to have been murdered in the EU in the last year.https://t.co/jSsD90wt51— DW News (@dwnews) October 8, 2018
DNA ÖRNEKLERİ ALINDI
Marinova, AB sınırları içerisinde geçen seneden bu yana öldürülen üçüncü gazeteci.
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