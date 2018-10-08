NATO Genel Sekreteri, Sırbistan ziyaretinde konuştu: 1999'da sizi kendi hükümetinizden korumak için bombaladık

Belgrad Üniversitesi'nde öğrencilerin NATO'nun 1999'da Sırbistan'a düzenlediği bombardımanla ilgili eleştirel sorularıyla karşılaşan Stoltenberg, ''Siz yanlış hatırlıyorsunuz, biz sizi kendi hükümetinizden korumak için bombaladık'' mesajını verdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 1999'da eski Yugoslavya'dan geri kalanlara karşı yürüttüğü hava harekatının da etkisiyle ittifakın olumsuz algılandığı ülkeler arasında yer alan Sırbistan'ı ziyaret etti.

Sırbistan 2018 — Acil Durumlarda Müdahale Tatbikatı'nı izlemeye giden Stoltenberg, ilk durağı Belgrad Üniversitesi'nde öğrencilerle soru-cevap seansına girdi. Ve tabii 1999 hava harekatı ile sonucunda Kosova'nın ayrılıp bağımsızlığını kazanması hakkında sorularla karşılaştı.

Sırbistan'da çoğu kişinin 19 yıl önceki NATO bombardımanını yanlış hatırladığını savunan Stoltenberg, "Harekat aslında tam tamına Sırbistan halkını kendi hükümetinden korumak için yapılmıştır" dedi.

''Şunu vurgulamak istiyorum, biz bunu sivilleri korumak ve Slobodan Miloşeviç rejimini durdurmak için yaptık'' vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri,"NATO'nun Sırbistan'da tartışmalı bir konu olduğunu anlıyorum. 1999'da yaşananlar acı vericiydi, ancak NATO'nun o dönem yaptıkları asla sivillere yönelik değildi. Rejime yönelikti'' diye ekledi.

Artık ititfak ile Belgrad'ın geleceğe bakmasının zamanının geldiğini, aralarında mükemmel bir ilişki olduğunu iddia eden Stoltenberg, bununla birlikte ittifakın Belgrad'ın askeri tarafsızlık ilkesini ve NATO üyesi olmama kararını saygıyla karşıladığını dile getirdi.

"Ama NATO Sırbistan'ın ortağı olmasını istiyor'' diye ekleyen Stoltenberg, NATO'nun Belgrad ile Kosova arasında diyaloğu desteklediğini, bunu sadece diplomatik yolla değil, aynı zamanda Kosova'da konuşlu NATO liderliğindeki uluslararası barış gücü KFOR'la da yaptığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında Kosova'da yeni krizler çıkması durumunda süratle iletişime geçme konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Belgrad Güvenlik Forumu vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında Vucic şunları söyledi:

''Herkes için, bilhassa da Sırbistan ve benim için önemli olan bir hususta anlaştık. Her türlü uzursuzluk, olay, meydan okuma halinde derhal birbirimizle temasa geçmemiz konusunda, benim hemen NATO Genel Sekreteri'ni arama imkanım olması konusunda mutabık kaldık."

Geçen hafta Kosova liderinin bölgenin Sırpların yaşadığı kuzeyine ziyareti sırasında çıkan olaylara KFOR'un müdahale etmemesi, hatta KFOR'un Kosova liderine eşlik ettiği haberleri, ortamı iyice germişti.

Mart 1999'da NATO'nun BM Güvenlik Konsey'nin onayı olmaksızın eski Yugaolavya'ya düzenlediği hava saldırılarında 10-15 ton düşük oranlı uranyum içieren füzeler atmış olması bugün hala kansere de yol açan büyük bir çevre sorunu oluşturuyor. Bu yüzden Sırplar NATO'ya dava da açtı. Uluslararası avukat ekibine göre NATO füzeleri yüzünden Sırbistan'da her yıl 33 bin kişi hastalanıyor.