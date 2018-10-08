İtalya Başbakan Yardımcıs Salvini: Avrupa'nın gerçek düşmanları Juncker ve Moscovici'dir

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Maliyeden sorumlu Komisyoneri Pierre Moscovici'yi Avrupa'nın gerçek düşmanı olmakla itham etti.

© REUTERS / Tony Gentile/File Photo İtalya Başbakan Yardımcısı: Yasa dışı göçle mücadeleyi zorlaştıran kuralları değiştireceğiz

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker ve Avrupa Komisyonu'nun Ekonomi ve Maliyeden sorumlu Komisyoneri Pierre Moscovici'yi Avrupa ekonomisine düşman olmakla itham etti.

'AVRUPA EKONOMİSİNİN DÜŞMANLARI BRÜKSEL SIĞINAĞINDA SAKLANANLARDIR'

Fransız aşırı sağının liderleriden Marine Le Pen ile birlikte katıldığı bir basın toplantısında konuşan Salvini, "Avrupa ekonomisinin düşmanları Brüksel sığınağında saklananlardır. Onlar da iş güvensizliğini ve korkuyu Avrupa'ya getiren Juncker ve Moscovici" ifadelerini kullandı.