Bosna'nın yıkılmasını savunan Sırp lider Dodik, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'ne seçildi

Bosna Hersek'te pazar günü düzenlenen seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin 3 üyesi de değişti. Üç başkandan biri, Bosna'nın yıkılmasını, Sırpların ayrılmasını savunan Bosna Sırp Cumhuriyeti lideri Dodik oldu.

© AP Photo / Amel Emric Sırp Cumhuriyeti Başkanı: Tercihimiz NATO’ya girmemek yönünde

Bosna Sırp Cumhuriyeti'ni 2006'dan beri yöneten, Bosna Sırp milliyetçiliğinin sözcülüğünü üstlenen Milorad Dodik, Bosna Hersek ulusal yönetiminin en üst makamını oluşturan üç başkandan biri oldu.

Pazar günkü seçimlerde Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde en çok oyu toplayan Dodik ile Müslüman-Hırvat Federasyonu'nda en çok oyu alan ılımlı Hırvat siyasetçi Zeljko Komsic ve milliyetçi Boşnak siyasetçi Sefik Dzaferovic, Başkanlık Konseyi'nin yeni üç üyesi oldu.

'ÖNCELİĞİM SIRPLAR'

Dodik, Banya Luka'da seçim zaferini ilan ederken "Ana önceliğim Sırp halkının ve Sırp Cumhuriyeti'nin konumu olacak. Herkese saygı gösterilirse Bosna Hersek'in ilerlemesi de mümkün" dedi.

© AP Photo / Amel Emric Dodik: Balkanlar'daki terörü görmezden gelen Batı, Avrupa'daki saldırılardan korkuyor

Her fırsatta Bosnalı Sırpların referandum düzenleyip ayrılmasını, hatta Sırbistan'a iltihak etmesini savunan Dodik, Bosna Hersek'i de 'imkansız devlet' diye niteliyor.

'ÇÖKMÜŞ KAVRAM'

Sırp lider, 2 yıl önce Fransız haber ajansı AFP'ye "Bosna Hersek denen çökmüş bir kavramı destekliyormuşum gibi yapamam. Bosna sadece Saraybosna'daki bir kaç idealistin muhafaza etmek istediği bir yer'' demecini vermişti.

ARTIK 'BOSNA KASABI' DEĞİL, 'SIRP KAHRAMANI' DİYOR

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Basketbolcu olmak isterken kendisini parkeler yerine siyasette bulan 1.83 metre boyundaki Dodik, 1992-95 arası 100 bin can alan Bosna Savaşı'nın ardından Dayton Anlaşması temelinde etnik hatlar üzerinden yeni devlet sistemi kurulurken elleri kanlı olmayan az sayıda Sırp siyasetçiden biriydi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ılımlı ve sosyal demokrat bularak desteklediği Dodik, o zamanlar Bosnalı Sırpların siyasi lideri Radovan Karaciç ile askeri lideri Ratko Mladiç'in 'Bosna kasabı' olduğunu söylüyor, Lahey'deki BM'ye bağlı eski Yugoslavya için savaş suçları mahkemesinde yargılanmalarını savunuyordu. Bugünse sözkonusu mahkemede 'soykırımdan' suçlu bulunmuş Mladiç'ten 'Sırp kahramanı, Sırp halkının efsanesi' diye söz ediyor.

Pazar günkü seçimle Bosna kördüğümünün 1995'ten beri tutulan yolla çözülmeyeceği bir kez daha kanıtlanırken ülkenin kaderinde 'eşbaşkan' Dodik'in hamleleri belirleyici rol oynayacak.

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Bosna'daki karmaşık sistem uyarınca seçimlerde toplam 5 başkan ve 14 başbakan seçildi.

Merkezi hükümette başkanlık konseyi üyelerinin yası sıra parlamentonun iki kanadıyla iki ayrı entitenin yeni hükümetleri de belirlendi.

Sırp Cumhuriyeti'nde parlamentonun yanı sıra başkanlık ve iki başkan yardımcılığı için seçim yapıldı.

Müslüman-Hırvat Federasyonu'nda ise seçmenler parlamento ve yine başkan ve iki başkan yardımcılığı için oy kullandı.

Seçmenler ayrıca federasyonun 10 kantonundaki meclislerin yeni üyelerini belirlemek için sandığa gitti. Ülke genelindeki toplam 518 makam için yaklaşık 7.500 aday yarıştı.

ASIL SORUN

Bosna Hersek'te her 5 kişiden biri işsiz. Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 50 civarında. Çalışanların ortalama ücreti yaklaşık 400 Euro.

Son 5 yıl içinde yaklaşık 200 bin kişi Bosna-Hersek'i terk etti. Bu, nüfusun yüzde 5'ine denk geliyor.