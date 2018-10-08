AB Komisyonu Başkanı Junker’den Teresa May'i taklidi

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Brüksel’deki konuşmasına, İngiltere Başbakanı Theresa May’in dans hareketlerini taklit ederek başladı.
May, geçen hafta, Muhafazakar Parti Konferansı'nda ünlü İsveçli pop grubu ABBA'nın 'Dancing Queen' (Dans eden Kraliçe) adlı şarkısı eşliğinde yaptığı dansla sosyal medyada alay konusu olmuştu.
© REUTERS / Darren Staples
Twitter kullanıcıları, May'in tuhaf dans hareketlerini ‘çılgın yel değirmenine' benzetmişti.
May'in dansları daha önce de defalarca dikkat çekmişti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)