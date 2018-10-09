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12:09 09 Ekim 2018
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    Skripal olayında iki zanlıdan biri olduğu iddia edilen Aleksandr Petrov

    İngiliz bloggerlardan yeni iddia: Skripal şüphelilerinden birinin gerçek adı ve mesleğini bulduk

    © REUTERS / Metroplitan Police
    Avrupa
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    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (105)
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    İngiliz araştırmacı blogger grubu Bellingcat, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’yı zehirleyen iki şüpheliden biri olan Aleksandr Petrov’un gerçek isminin Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin olduğunu ve Rus istihbarat servisi GRU için çalışan bir askeri doktor olduğunu ileri sürdü.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    © Sputnik / Sergey Guneev
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    Eski Rus ajan Sergey ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi olayında, İngiltere tarafından yeni bir iddia geldi. Araştırmacı blogger grubu Bellingcat Skripal olayında iki zanlıdan biri olduğu iddia edilen Aleksandr Petrov'un ‘aslında' GRU için çalışan Aleksandr Mişkin isimli bir askeri doktor olduğunu ileri sürdü.

    Sitede yazılan raporda "Bellingcat olarak Aleksandr Petrov takma adıyla Salisbury'e giden ikinci şüphelinin kimliğini kesin olarak tespit ettik. Daha önce verdiğimiz bir raporda Aleksandr Petrov'un gerçek bir kişi değil, bir Rus istihbarat ajanının sahte ismi olduğunun kanıtını göstermiştik. Şimdi ise Aleksandr Petrov'un aslında GRU için çalışan Dr. Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin isimli eğitimli bir askeri doktor olduğunu tespit ettik" ifadeleri kullanıldı.

    Rapora göre, 13 Temmuz 1979, Arhangelsk doğumlu ‘Mişkin', tıp çalışmaları döneminde GRU tarafından işe alındı. 2010 yılında ‘sahte bir kimliğini' edindiği Moskova'ya yerleştirildi.

    Sergey Skripal
    © REUTERS / Peter Nicholls
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    Bellingcat 14 Eylül'deki ilk raporunda 2 zanlının GRU ile bağlantısı olduğunu ileri sürmüştü. İkilinin Petrov ve Boşirov soyadlı pasaportlarının 2009 yılında çıkartıldığı ve daha önce bu kişilere dair bir bilgi olmadığı da belirtilmişti. Grubun 20 Eylül'deki raporunda da ikilinin ‘kesinlikle' GRU subayı olduğu iddia edilmişti.

    Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, göçmen servisi verilerine bakılarak birinin GRU çalışanı olup olmadığının imkansız olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Skripal olayının Rusya'nın dahli olduğuna ilişkin suçlamalara yönelik kanıt yetersizliği nedeniyle çöktüğünü belirtmişti.

    Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya martta Salisbury'de zehirlenmişti, olaydan Moskova sorumlu tutulmuştu.

    Konu:
    'Eski Rus ajan Skripal'in İngiltere'de zehirlendiği' iddiası (105)

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    Etiketler:
    Bellingcat, GRU, Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin, Aleksandr Mişkin, Aleksandr Petrov, Yuliya Skripal, Sergey Skripal, İgor Zubov, Sergey Lavrov, İngiltere, Rusya
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