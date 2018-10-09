İngiliz bloggerlardan yeni iddia: Skripal şüphelilerinden birinin gerçek adı ve mesleğini bulduk

Sitede yazılan raporda "Bellingcat olarak Aleksandr Petrov takma adıyla Salisbury'e giden ikinci şüphelinin kimliğini kesin olarak tespit ettik. Daha önce verdiğimiz bir raporda Aleksandr Petrov'un gerçek bir kişi değil, bir Rus istihbarat ajanının sahte ismi olduğunun kanıtını göstermiştik. Şimdi ise Aleksandr Petrov'un aslında GRU için çalışan Dr. Aleksandr Yevgenyeviç Mişkin isimli eğitimli bir askeri doktor olduğunu tespit ettik" ifadeleri kullanıldı.
Rapora göre, 13 Temmuz 1979, Arhangelsk doğumlu ‘Mişkin', tıp çalışmaları döneminde GRU tarafından işe alındı. 2010 yılında ‘sahte bir kimliğini' edindiği Moskova'ya yerleştirildi.
Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, göçmen servisi verilerine bakılarak birinin GRU çalışanı olup olmadığının imkansız olduğunu açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Skripal olayının Rusya'nın dahli olduğuna ilişkin suçlamalara yönelik kanıt yetersizliği nedeniyle çöktüğünü belirtmişti.
Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya martta Salisbury'de zehirlenmişti, olaydan Moskova sorumlu tutulmuştu.
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