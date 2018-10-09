Lufthansa'dan Türkiye kararı

© AP Photo / Vano Shlamov Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatı azaldı

Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa, Münih-Ankara arasındaki seferleri durduruyor. Havayolu şirketinin seferleri dururma kararını "karlılık durumunun ortadan kalkaması" nedeniyle aldığı öğrenildi.

Lufthansa'dan gönderilen açıklama şu şekilde: "Ticari nedenlerden dolayı, Lufthansa 2018 Kış sezonu itibariyle Münih (MUC) – Ankara (ESB) rotasındaki seferlerini durdurma kararı almıştır. Özel ve ticari bir havayolu olan Lufthansa’nın uçuş gerçekleştirdiği her rotasının karlı kalması önem taşımaktadır. Ancak bu rotada gerçekleştirilen seferler artık karlı olmamaktadır.

SunExpress'in (Türk Hava Yolları ve Lufthansa arasında ortak girişim) Münih-Ankara rotasında Lufthansa ile kod paylaşımı (cod share) planlanmaktadır. SunExpress uçuşları ile Lufthansa, Münih üzerinden yolcularına bu rotada alternatif sunacak ve Lufthansa’nın küresel ağına erişebilme imkanı sağlayacaktır."